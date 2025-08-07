VCA Construtora anuncia Axêgu, marca de hospitalidade que substitui Rede YAH!

Criada como braço de hospitalidade hoteleira da VCA Construtora que conecta pessoas a imóveis de praia com gestão profissional, a Yah! agora se chama Axêgu. A mudança vai além do nome: traduz um reposicionamento de marca, mais alinhado com a essência do Nordeste, com o território e com as comunidades onde atua.

“Deixamos para trás um nome em inglês, mais associado à tecnologia e à venda de imóveis, para assumir uma identidade mais leve, mais simples e mais afetiva. Uma marca que carrega no próprio nome o convite: Se axegue!”, explica Tom Lemos, diretor de Vendas e Marketing da Axêgu, explicando que a mudança vai além do nome.

O novo posicionamento tem como base o conceito de “hospitalidade com alma”, no qual o cliente mais do que adquire um imóvel: ele se conecta de forma genuína com o destino, com a cultura local e com a comunidade. “A proposta dialoga diretamente com a ideia de turismo regenerativo e de turismo guardião, estimulando que os proprietários cuidem dos seus imóveis — e, consequentemente, do território — como cuidariam da própria casa de praia”, explica Jardel Couto, CEO da VCA Construtora, posicionada como uma das mais sólidas empresas do setor imobiliário do Nordeste.

Couto reforça que o modelo de atuação da rede Axêgu surge como um ecossistema completo de hospitalidade, que une gestão hoteleira, gestão condominial e experiências de férias, com impacto direto na economia local. “Ao facilitar o acesso a imóveis de praia, geramos valor para toda a cadeia do turismo”, reforça Couto.

Crescimento no Nordeste

A Axêgu já opera em Maraú (BA), a partir do Vivant Ecobeach, e tem obras em andamento em três novos endereços, que são Porto Seguro, com o Kahakai Beach House Porto, com entrega prevista para outubro de 2026); e Ilhéus, com os empreendimentos Kahakai Beach House Ilhéus (entrega programada para dezembro de 2027) e Castélyah Ilhéus (previsto para agosto de 2027).

Outros destinos já estão confirmados na Bahia, como Prado, na Costa das Baleias, além de projetos em desenvolvimento nas cinco grandes costas do estado — Costa do Descobrimento, Costa das Baleias, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê e Costa do Cacau. A previsão é que, até o final de 2025, a rede comece sua expansão para outros estados do Nordeste, sempre priorizando localizações “pé na areia”.

Um modelo diferente

A proposta da rede Axêgu é oferecer a possibilidade real de adquirir um imóvel de praia, com valorização patrimonial, geração de renda passiva — quando o proprietário não está utilizando, a Axegu assume a gestão, a manutenção e a locação — e, principalmente, qualidade de vida. “Ter uma casa de praia não é mais um sonho distante. A gente simplifica isso, sem burocracia, com gestão profissional e experiência de hotelaria”, reforça Lemos.

Música como linguagem

Para comunicar essa nova fase, a Axêgu se aproxima do universo da música. A dupla Matheus & Kauan estreia como embaixadora da marca a partir de setembro, levando a mensagem de que é possível ter uma casa de praia, sem precisar pagar hospedagem.

“Eles têm a vibe da praia, uma conexão natural com o nosso público e se tornam multiplicadores de uma mensagem que, por vezes, é complexa. A música faz essa tradução de forma simples e afetiva”, conclui Tom Lemos.

VCA em 2025: lançamentos e expansão

Em 2025, a VCA Construtora lança 45 empreendimentos imobiliários, 15% do total (seis ou sete produtos) focados em praia. Juntos, representam um VGV de R$ 3 bilhões para 2025. Desse total, R$ 1,8 bilhão já foi lançado até o final de março, o que equivale a 61% da meta, possível graças ao lançamento de 20 projetos imobiliários que incluem a chegada em novos mercados, além da expansão local e regional.

Com 30 canteiros de obra em andamento e previsão de chegar a 50 ainda este ano, o ousado plano de expansão da VCA inclui, entre outros destinos, a chegada em Montes Claros (MG), mercado onde pretende entrar com excelentes localização, produto e precificação.

Todos os empreendimentos da VCA são entregues com um enxoval de serviços que incluem micro market, lavanderia, co-kitchen, piscina, playground e academia, além de garagem para um ou dois carros.

A empresa também oferece gestão condominial profissional.