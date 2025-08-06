NielsenIQ adquire empresa brasileira de SaaS Mtrix para intensificar a visibilidade da cadeia de fornecimento e expandir a presença na América Latina

A NielsenIQ (NIQ), empresa líder em inteligência do consumidor, anunciou hoje a aquisição da Mtrix, empresa brasileira líder em SaaS que oferece visibilidade plena em toda a cadeia de fornecimento de distribuição indireta. Esta é a mais recente de nove aquisições que a NIQ realizou para aperfeiçoar ainda mais seus recursos de análise e ferramentas para varejistas, além de reforçar sua posição como empresa líder em inteligência do consumidor, incluindo a recente aquisição da plataforma de análise sensorial Gastrograph AI e a fusão com a GfK em 2023.

Esta aquisição também marca a primeira transação aditiva da NIQ na América Latina desde que se tornou parte do portfólio da Advent International em 2021, e destaca o compromisso a longo prazo da NIQ com a região.

A plataforma da Mtrix integra dados entre fabricantes, atacadistas e distribuidores, oferecendo informações em tempo real sobre níveis de estoque e atividades de venda direta. Com mais de uma década de experiência, a Mtrix dá suporte a mais de 2.000 parceiros distribuidores e atacadistas, registrando transações de mais de 1,2 milhão de pontos de venda em todo o Brasil. Sua base de clientes inclui quase 100 dos maiores fabricantes de bens de consumo da região.

"Esta aquisição reflete nosso investimento contínuo em inovação e sucesso do cliente", disse Jim Peck, Diretor Executivo da NIQ. "A Mtrix reforça nossa capacidade de oferecer a Full View™, ao proporcionar informações diárias mais granulares que melhoram as tomadas de decisão em operações de varejo, marketing comercial e cadeia de fornecimento. Juntos, equipamos nossos clientes com as ferramentas necessárias para crescer."

A plataforma mundial de medição do varejo da NielsenIQ já abrange mais de 95 países, rastreando mais de 162 milhões de códigos de produtos em mais de 1.800 categorias, com bilhões de transações processadas a cada mês. A integração da Mtrix acrescenta uma nova dimensão crucial: maior visibilidade dos canais de distribuição indiretos, como pequenos varejistas independentes, quiosques, lojas familiares e mercados locais, bem como HoReCa e outros pontos de venda presenciais, que são particularmente vitais em mercados emergentes como a América Latina.

"Estamos empolgados em receber a talentosa equipe da Mtrix na NielsenIQ e expandir sua plataforma confiável para novos mercados. Juntos, nossos recursos avançados irão aprimorar nossa capacidade de dar suporte aos clientes nas tomadas de decisão mais inteligentes e conectadas, alinhando as necessidades dos consumidores com as estratégias da cadeia de fornecimento para impulsionar o crescimento e a eficiência em toda a cadeia de valor", acrescentou Armando Uriegas, Presidente Regional da NIQ na América Latina.

A Mtrix continuará operando no Brasil, com planos de expansão internacional como parte do roteiro estratégico mais amplo da NIQ.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que propicia a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nosso alcance internacional abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma leitura holística do varejo e informações mais completas do consumidor, fornecidas com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View™.

Para mais informações, acesse www.niq.com

Contato com a mídia:

Patricia Ratulangi

media.relations@nielseniq.com