IQM e TOYO Corporation firmam acordo de distribuição para impulsionar a adoção da computação quântica no Japão

A IQM Quantum Computers, líder global em computadores quânticos supercondutores full-stack, firmou um acordo de distribuição com a TOYO Corporation para acelerar a adoção da computação quântica no mercado japonês.

Com o acordo, a Toyo, empresa líder em tecnologia de medição e promoção da inovação tecnológica no Japão, será responsável por comercializar e vender o IQM Spark, sistema de 5 qubits, e o IQM Radiance, que inclui computadores quânticos supercondutores locais com capacidade de 20 a 150 qubits.

Além disso, a TOYO também atuará na formação de talentos especializados em tecnologia quântica e sua aplicação na sociedade. Impulsionado por grandes investimentos do governo, o ecossistema de computação quântica japonês está em rápida expansão.

Essa parceria demonstra o compromisso mútuo da IQM e da TOYO em apoiar as iniciativas do governo japonês para alcançar sua estratégia quântica. Entre as principais metas, o governo planeja alcançar 10 milhões de usuários domésticos de tecnologia quântica até 2030.

A parceria reforça ainda mais o compromisso da IQM em impulsionar as tecnologias quânticas na região APAC, complementando a atual colaboração da IQM com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (AIST) do Japão.

Nos últimos 12 meses, a IQM entregou mais computadores quânticos locais do que qualquer outro fabricante, atendendo usuários finais em diversos países como Coreia do Sul, Alemanha, Itália, Finlândia e Polônia.

"O Japão se tornou um dos principais países em computação quântica, e nossa parceria com a TOYO, uma empresa com histórico comprovado no fornecimento de soluções tecnológicas para a indústria japonesa, reforça nosso compromisso em oferecer nossos computadores quânticos full-stack líderes de mercado e desenvolver a aplicação prática da computação quântica em diversos setores", afirmou Mikko Välimäki, co-CEO da IQM Quantum Computers.

"Esta parceria representa um marco importante, destacando o compromisso de ambas as empresas e o estreito alinhamento entre as áreas de foco tecnológicas da IQM e os setores de negócios da TOYO. Unindo nossas forças conjuntas, vamos acelerar a implementação de computadores quânticos em universidades, institutos de pesquisa e empresas por todo o Japão. Juntos, também vamos formar especialistas em computação quântica e impulsionar a aplicação social das tecnologias quânticas no Japão", afirmou Toshiya Kohno, presidente e CEO da TOYO Corporation.

Ao combinar a tecnologia quântica da IQM com sua própria tecnologia e expertise, a TOYO está diversificando suas áreas de negócios e planeja criar uma unidade especializada em tecnologia quântica até o final de 2025.

A empresa pretende ser pioneira em novos campos de aplicação para computadores quânticos e promover a criação de casos de uso e o desenvolvimento de novos modelos de negócio. Além disso, ela planeja oferecer oportunidades de educação e pesquisa com sistemas quânticos reais, colaborando com empresas e organizações relacionadas.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM oferece tanto computadores quânticos full-stack no local quanto uma plataforma na nuvem para acessar seus computadores. Os clientes da IQM incluem os principais centros de computação de alta performance, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas, que têm acesso completo ao software e hardware da IQM. A IQM conta com mais de 300 colaboradores, tendo sede na Finlândia e presença global na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos.

Sobre a TOYO Corporation:

A TOYO Corporation contribui para inovações tecnológicas como uma empresa líder em soluções avançadas de medição. Por meio de seus diversos segmentos de negócios como Energia Sustentável, Soluções Automotivas, e-Mobilidade, ICT, Defesa e Segurança Oceânica e Ciências da Vida, a empresa tem como foco oferecer soluções para mercados emergentes como energia limpa e desenvolvimento de veículos autônomos. A TOYO também investe significativamente em P&D para desenvolver tecnologias e produtos próprios, e suas estratégias de crescimento incluem investimentos em novos negócios, condução de fusões e aquisições, além do desenvolvimento da presença da empresa em mercados globais. Ao disponibilizar as soluções mais avançadas do mercado, a TOYO está na vanguarda na criação de indústrias e comunidades seguras, ambientalmente responsáveis e sustentáveis.

