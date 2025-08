ABIMAQ tem inscrições abertas para curso on-line de pós-venda

Destinados para diretores, gerentes, supervisores, representantes e colaboradores que atuam na área comercial (vendas internas e externas) e relacionamento com clientes, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no próximo dia 13 de agosto (quarta-feira), de maneira virtual, o curso Pós-venda: como administrar relacionamentos duradouros com os clientes.

Ministrado pelo administrador de empresas e especialista nas áreas financeira e crédito, Fábio Tozzini, o público participante terá o conhecimento da importância do atendimento pós-venda e das estratégias e políticas para atrair, conquistar e manter clientes satisfeitos, garantindo assim uma base permanente de vendas e faturamento.

Durante a aula, os inscritos aprenderão sobre os conceitos de marketing de relacionamento; o desenvolvimento da carteira de clientes (inativos e ativos); e os tipos de ações de retenção e reativação de clientes.

Além disso, o conteúdo abordará os novos paradigmas do profissional de vendas; a competitividade empresarial e a importância da manutenção de clientes; as ferramentas e mídias adequadas ao pós-venda, bem como o planejamento de ações e controle a serem feitos.

Serviço: Curso - Pós-Venda: Como administrar relacionamentos duradouros com os clientes

Data: 13 de agosto (quarta-feira)

Horário: 9h às 17h

Carga horária: 6h

Local: on-line, via plataforma Zoom