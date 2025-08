Marketing de influência regional cresce no Brasil em 2025

Uma pesquisa realizada pela Opinion Box mostra que 57% dos brasileiros aprovam campanhas com influenciadores da própria região.

A identificação cultural tem impacto direto na forma como os consumidores percebem uma marca. Entre os entrevistados, 56% afirmam se sentir mais representados quando o criador é local, percentual que chega a 66% no Nordeste, conforme o mesmo estudo.

A familiaridade se reflete também no comportamento de compra. Segundo o estudo, 69% já compraram ou tiveram vontade de comprar algo indicado por um influenciador da sua região. O dado sugere que a proximidade cultural contribui para aumentar a confiança no conteúdo patrocinado.

A confiança do público em criadores regionais também está ligada a aspectos muito específicos: 25% dos entrevistados mencionaram a utilidade das dicas.

Enquanto isso, 22% destacaram a honestidade nas experiências relatadas e outros 22% valorizaram o respeito à cultura local — fatores que, combinados, ajudam a explicar por que campanhas com esse perfil de influenciador têm maior aceitação.

Geração Z lidera o engajamento com conteúdo regional



O levantamento da Opinion Box aponta que 76% da Geração Z seguem páginas voltadas à cultura local, o maior índice entre todas as faixas etárias. Entre o público em geral, o número também é expressivo: 73% acompanham conteúdos relacionados à sua região.

A preferência não se limita ao entretenimento. 67% dos respondentes acreditam que grandes marcas deveriam investir mais em campanhas com influenciadores regionais, o que reforça a expectativa por uma comunicação alinhada à realidade local.

O avanço do marketing de influência com foco em regionalismo tem levado plataformas a reestruturar a forma como conectam marcas e criadores. Ferramentas que antes priorizavam alcance agora incorporam filtros por localização, tipo de conteúdo e perfil de audiência.

Entre as soluções voltadas a esse modelo de campanha está o Ovni, aplicativo da Empreender que conecta marcas a micro e nano influenciadores com base em critérios como engajamento, região e nicho.

A ferramenta permite que as empresas criem campanhas segmentadas e recebam propostas apenas de criadores que atendem aos critérios definidos.

“Com o Ovni, as marcas conseguem montar campanhas locais desde o início. É possível definir o estado, a cidade, o perfil do público e até o formato do conteúdo desejado. Isso reduz ruído e aumenta a relevância da entrega”, afirma Bruno Brito, CEO da Empreender.

“Campanhas regionais bem executadas fortalecem a presença da marca em territórios onde ela quer crescer, respeitando a linguagem e os valores locais”, completa Brito.

Influenciadores locais ampliam visibilidade com segmentação



Do ponto de vista dos criadores de conteúdo, a regionalização também abre novas possibilidades. Com a maior valorização de perfis locais, influenciadores que antes estavam fora do radar de campanhas nacionais agora passam a ser considerados para ações mais segmentadas.

“O Ovni dá visibilidade para influenciadores que muitas vezes só eram conhecidos na sua cidade ou bairro. Eles se conectam com lojas que vendem on-line e buscam criadores que falem diretamente com públicos locais”, explica Lucas Fidalgo, Account Manager da Empreender.

“No app, essas lojas encontram criadores regionais já prontos para entregar conteúdo alinhado ao briefing, com histórico de campanhas e dados de performance. Isso facilita a entrada dos influenciadores em ações comerciais estruturadas, sem depender de convites informais ou negociações manuais.”, afirma Fidalgo.

Vídeos curtos e stories concentram o consumo



A pesquisa aponta que stories são o formato mais consumido nas redes sociais (58%), seguidos por vídeos curtos, como Reels e TikToks, especialmente entre os mais jovens. O Instagram aparece como a principal rede para acompanhar criadores, com uso intenso entre os respondentes.

A escolha pelos formatos curtos e espontâneos pode estar ligada à sensação de autenticidade — característica valorizada por consumidores que buscam identificação com os criadores que seguem.

Os dados indicam que o marketing de influência regional não apenas atende às preferências do público, como também se apresenta como uma estratégia viável para marcas que desejam estabelecer presença em mercados específicos.

“Esse movimento ainda está em expansão e deve ganhar mais estrutura com o apoio de soluções que conectam marcas e influenciadores de forma prática e transparente”, afirma o CEO da Empreender.

Para mais informações, basta acessar o site empreender.com.br.

Website: https://empreender.com.br/