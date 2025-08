Cine FACERES exibe filmes sobre trabalho e saúde

A Faculdade de Medicina FACERES retoma, a partir de 13 de agosto, o projeto Cine FACERES, trazendo à tela uma seleção de filmes nacionais e internacionais que abordam as complexas relações entre trabalho, sofrimento e adoecimento. As sessões serão realizadas às 18h, no auditório da instituição, com entrada gratuita e abertas à comunidade acadêmica e ao público de São José do Rio Preto.

A curadoria é assinada pelo professor Dr. Araré Carvalho, em parceria com o Núcleo Acadêmico Cultural (NAC) da FACERES. O objetivo é usar o cinema como ferramenta de reflexão crítica sobre os impactos físicos, mentais e sociais das condições de trabalho em diferentes contextos. “Este ciclo convida a refletirmos sobre como construir uma sociedade que promova a saúde integral e o trabalho digno”, afirma o professor.

Ao todo, serão exibidos oito filmes com temas como assédio moral, desemprego, precarização, desigualdade de classe e invisibilidade de trabalhadores essenciais. Com obras consagradas de cineastas como Ken Loach, Chloé Zhao e Anna Muylaert, o projeto propõe ampliar o debate sobre os desafios contemporâneos do mundo do trabalho.

Programação:

O Sucesso a Qualquer Preço (Glengarry Glen Ross, 1992), James Foley, EUA - Drama sobre pressão corporativa e assédio moral no mundo dos negócios.

Ou Tudo ou Nada (The Full Monty, 1999), Peter Cattaneo, Reino Unido - Comédia dramática sobre desemprego e reinvenção profissional na Inglaterra pós-industrial.

Dois Dias, Uma Noite (Deux Jours, Une Nuit, 2014), Irmãos Dardenne, Bélgica/Itália - Drama social sobre uma trabalhadora que luta para evitar sua demissão.

Eu, Daniel Blake (I, Daniel Blake, 2016), Ken Loach, Reino Unido/França - Drama realista sobre burocracia e adoecimento nos sistemas de proteção social.

Você Não Esteve Aqui (Nomadland, 2020), Chloé Zhao, EUA - Road movie sobre trabalhadores nômades na economia pós-crise americana.

Pão e Rosas (Bread and Roses, 2000), Ken Loach, Reino Unido/Alemanha/Espanha - Drama político sobre exploração laboral e organização sindical.

Trabalhar Cansa (2011), Juliana Rojas e Marco Dutra, Brasil - Drama/terror social sobre o trabalho doméstico.

Que Horas Ela Volta? (2015), Anna Muylaert, Brasil - Drama social sobre desigualdades de classe e trabalho afetivo.

