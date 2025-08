FTW projeta expansão nacional com entrada na Abrafarma

A FTW, uma das principais marcas de suplementação alimentar do país, participa pela primeira vez do Abrafarma Future Trends, um dos maiores eventos do varejo farmacêutico da América Latina e um dos mais importantes do setor no mundo. O encontro acontece entre os dias 12 e 13 de agosto, em São Paulo, e reúne mais de 90 marcas expositoras, 6 mil participantes e executivos das principais redes de farmácia do país, como Drogasil, Droga Raia e Pacheco.

Segundo a empresa, que posiciona como compromisso fornecer suplementos de alta qualidade que atendam às necessidades de todos os esportes, a estreia simboliza um novo momento e fortalece sua presença no canal farma com um portfólio voltado à saúde, bem-estar e performance. Com estande próprio no evento, o CEO e fundador da FTW, Daniel Mencacci, explica que o objetivo é ampliar a presença em farmácias e drogarias, canais considerados prioritários no plano de expansão nacional, e oferecem dois grandes valores: a capilaridade e a confiabilidade perante o consumidor.

“O canal farma tornou-se uma das principais vitrines para o setor de suplementos. Estar na Abrafarma é mais do que institucional, é um passo estratégico para ampliar nossa capilaridade, conquistar novos pontos de venda e chegar com força em um mercado que tem a confiança do consumidor”, afirma Mencacci.

Aposta da FTW no canal farma acompanha mudanças no setor

Segundo a empresa, a entrada no canal farma acompanha uma mudança de comportamento no consumidor e também no posicionamento das grandes marcas de suplementação. O diretor de Marketing da FTW, Carlos Tomaiolo, observa que os suplementos vêm sendo cada vez mais incorporados ao dia a dia de quem busca não apenas ganhar músculos, mas também bem-estar, imunidade, saúde mental, digestiva e melhor qualidade de vida, o que torna farmácias e supermercados pontos de venda cada vez mais relevantes.

“Estamos mantendo nossa forte presença em lojas especializadas e nos principais marketplaces, mas ampliamos nossa atuação para o canal farma, que é estratégico para o futuro do setor. É uma transição natural do mercado, e queremos estar na linha de frente desse novo momento”, afirma Tomaiolo, que ressalta que a estratégia de expansão inclui o ingresso em grandes distribuidoras e redes do setor.

Segundo o executivo, a marca conta ainda com a certificação ISO 9001, o que reforça seu compromisso com boas práticas de fabricação e rastreabilidade, e oferece maior confiabilidade no mercado farma.

“Acreditamos que o crescimento do setor de suplementos passa pela credibilidade. O consumidor está mais exigente, quer clareza, respaldo técnico e eficácia. Nosso objetivo é ser uma marca que entrega isso com inovação, transparência e presença nos canais certos”, reforça Daniel Mencacci.

Abrafarma Future Trends conecta FTW a marcas distribuidoras de todo país

Com mais de 6 mil participantes, 90 marcas expositoras e mais de 80 palestras ao longo de dois dias, a Abrafarma Future Trends se firmou como um dos principais encontros do varejo farma na América Latina. Realizado em São Paulo, o evento reúne executivos das maiores redes de farmácias do país, cenário ideal para a FTW consolidar sua marca como referência em inovação e excelência no mercado de suplementação alimentar, reforça Mencacci.

“A Abrafarma reúne as principais forças do varejo farma no país, e estar presente nesse ecossistema é fundamental para quem busca crescimento sustentável nesse canal”, explica o CEO da FTW.

Com presença em mais de 11 mil farmácias distribuídas por 1.100 municípios, e movimentando quase R$ 100 bilhões por ano, a Abrafarma oferece não só capilaridade, mas também protagonismo e credibilidade, elementos essenciais para que a FTW se posicione com força no setor, conclui Mencacci.

