Glória preserva história e passa por renovação urbana

O terreno destinado ao Oriá Glória Residencial está localizado em uma área tradicional e histórica da Zona Sul do Rio de Janeiro: o bairro da Glória. A região apresenta elementos arquitetônicos de diferentes períodos históricos e dispõe de infraestrutura urbana compatível com padrões contemporâneos.

Situado no endereço Rua da Glória 178, o Oriá Glória Residencial terá proximidade imediata com o Aterro do Flamengo, Marina da Glória, metrô e importantes vias de acesso como a Avenida Beira-Mar. A localização permite acesso viário e por transporte público a regiões como o Centro, a Zona Sul e o Aeroporto Santos Dumont. O entorno apresenta infraestrutura urbana que pode atender a diferentes perfis de ocupação, incluindo uso residencial ou voltado a investimento.

Segundo a ADEMI-RJ, depois de quatro décadas sem lançamentos habitacionais na Rua da Glória, um edifício da antiga Fundação Cecierj será reformado integralmente para adaptação ao uso residencial. A expectativa é que esse projeto contribua à preservação e à reativação do entorno, frequentemente alvo de depredações por sua proximidade com a Lapa.

O projeto prevê unidades residenciais modernas, com diferentes metragens e tipologias, atendendo a variados perfis de moradores, desde solteiros que desejam praticidade até famílias que valorizam espaço e infraestrutura completa. As opções incluem unidades exclusivas com vista panorâmica para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar.

A Glória é um bairro que combina história e conveniência. Além de preservar casarões e construções históricas, oferece uma ampla rede de comércio, serviços, escolas, hospitais e opções gastronômicas. A proximidade com bairros como Lapa, Santa Teresa e o Centro do Rio coloca a região em um eixo com concentração de espaços culturais, de lazer público e pontos históricos.

As obras do Oriá Glória Residencial já se encontram em fase inicial de implantação, com o objetivo de entregar um empreendimento contemporâneo que se integre harmoniosamente ao cenário urbano da região.

Para saber mais, basta acessar: https://www.oriagloriaresidencial.com.br/

Website: https://www.oriagloriaresidencial.com.br/