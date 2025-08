Cirurgias estéticas ultrapassam 17,4 milhões em 2024

Em 2024, foram realizados mundialmente mais de 17,4 milhões de procedimentos cirúrgicos estéticos, segundo a pesquisa global da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS, Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em livre tradução). O Brasil foi o país com o maior número de cirurgias, com mais de 2,3 milhões de procedimentos.

A blefaroplastia, ou cirurgia de pálpebras, foi o procedimento mais frequente mundialmente no período, com 2.115.360 casos, e alta de 13,4% em relação a 2023. A lipoaspiração e o aumento de mama ocupam a segunda e terceira posições.

Ana Paula Oliveira, profissional com 15 anos de experiência em turismo de saúde e diretora-geral da empresa especializada em turismo de saúde EsteGo Clinic em Istambul ressalta a posição da Turquia no cenário internacional da cirurgia plástica.

“O país combina tecnologia médica, profissionais qualificados e estrutura hospitalar moderna, com o diferencial do custo-benefício, o que pode atrair milhares de pacientes internacionais todos os anos”, aponta a especialista.

A Turquia está entre os seis países que mais realizam procedimentos estéticos cirúrgicos e ocupa a terceira posição mundial em número de procedimentos de rinoplastia, o que representa 5,6% do total global. O país registra maior volume de cirurgias do tipo que Estados Unidos e Alemanha, que aparecem em oitavo e nono lugares, respectivamente.

Segundo a diretora-geral da EsteGo Clinic, o país oferece uma experiência completa, com cuidados médicos aliados ao turismo. Para ela, Istambul tornou-se um centro internacional de cirurgia plástica, oferecendo um equilíbrio entre qualificação médica, hospitalidade e preços competitivos.

“Muitos pacientes relatam que conseguem realizar procedimentos de alta complexidade na Turquia com qualidade igual ou superior à de países europeus, porém com um custo até 60% mais baixo”, comenta a profissional.

Oliveira relata que a EsteGo Clinic recebe um número crescente de pacientes de países vizinhos como Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. “Observamos um aumento significativo no número de pacientes vindos de países da Europa em geral, mas há uma demanda crescente da América Latina, especialmente de brasileiros e argentinos”, conta.

De acordo com a especialista em turismo de saúde, as cirurgias mais procuradas por pacientes estrangeiros na EsteGo Clinic são rinoplastia, lipoaspiração 360 graus com lipo HD, abdominoplastia, mastopexia (lifting de mama com ou sem prótese), lifting facial e de papada, bichectomia e harmonização facial, e os procedimentos combinados são cada vez mais comuns.

Atuação da EsteGo Clinic no turismo médico

A diretora-geral da EsteGo Clinic esclarece que a clínica oferece pacotes personalizados de serviços para quem viaja especificamente para fazer a cirurgia, com o objetivo de proporcionar acolhimento e segurança ao paciente.

“Os pacotes incluem consultoria médica prévia online com o cirurgião, hospedagem com café da manhã, hospital, medicamentos, cintas, exames e anestesista, traslado entre aeroporto, hotel e clínica, acompanhamento bilíngue, material pós-operatório e acompanhamento remoto, mesmo após o retorno ao país de origem”, conta Oliveira.

A clínica busca garantir a segurança e a qualidade do pós-operatório, principalmente para quem não reside no país, adotando protocolos cirúrgicos internacionais, a realização de exames laboratoriais completos antes de qualquer procedimento e observação do paciente nas primeiras 24 a 48 horas após a cirurgia.

Oliveira ressalta que a EsteGo Clinic busca constantemente se atualizar com as últimas tendências da medicina estética, tanto em técnicas minimamente invasivas quanto em tecnologia e protocolos de recuperação acelerada.

“Investimos em formação contínua da equipe médica, atendimento multilíngue, além de parcerias com operadoras de saúde e turismo médico. Buscamos personalizar cada jornada de acordo com a cultura e expectativas do paciente estrangeiro”, declara.

A Turquia registrou mais de 570 mil procedimentos cirúrgicos estéticos em 2024. Além da rinoplastia, que totalizou 60.982 casos, a blefaroplastia (59.540) e a lipoaspiração (53.480) são os procedimentos mais realizados no país, de acordo com a pesquisa global da ISAPS.

