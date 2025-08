Alto consumo pode impulsionar busca por self storage no país

O crescimento exponencial do consumo digital está transformando os lares brasileiros. Em 2024, o e-commerce no país faturou R$ 204,3 bilhões, com 414,9 milhões de pedidos realizados por 91,3 milhões de consumidores, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm).

Para Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, esse cenário tem uma consequência direta: a necessidade de mais espaço. “O consumo tem crescido, especialmente com o e-commerce facilitando o acesso a uma variedade maior de produtos”.

Ao mesmo tempo, acrescenta, os imóveis nas grandes cidades estão menores, o que torna difícil acomodar tudo. “Isso leva muitas pessoas a conviverem com excesso em casa, o que compromete a organização e o conforto”, articula.

Para Cordeiro, é viável alugar um espaço extra para guardar os pertences em diversas situações, como mudanças de residência, reformas, viagens longas, chegada de um novo membro à família, ou mesmo quando o espaço físico do imóvel não comporta tudo o que a pessoa precisa manter.

“Também é comum o uso por quem empreende e trabalha em home office e precisa de espaço adicional para organizar equipamentos e materiais”, explica.

Estilo de vida moderno estimula a busca por self storage

O fundador da GoodStorage acredita que a busca por self storage é uma resposta direta ao estilo de vida contemporâneo, marcado pelo consumo dinâmico, espaços otimizados e maior mobilidade.

“A vida nas grandes cidades exige soluções práticas e flexíveis. O self storage surge como uma solução alinhada a esse estilo de vida, pois resolve o problema da falta de espaço, tudo isso sem precisar mudar de casa ou se desfazer de itens importantes”, diz.

O que guardar em um self storage?

O CEO da GoodStorage revela que quase tudo pode ser armazenado, desde decorações sazonais, equipamentos esportivos ou documentos antigos.

“Esse é um dos perfis mais recorrentes. Muitas pessoas usam o self storage para armazenar itens que não fazem parte da rotina, mas que precisam ser preservados: enfeites de Natal, fantasias de carnaval, malas, instrumentos musicais, pranchas, bicicletas, documentos pessoais ou da empresa, entre outros. É uma extensão da casa”, explica.

Cordeiro também destaca o papel do self storage como uma alternativa sustentável, que incentiva a reutilização e combate ao descarte precoce. “Ao oferecer um local seguro para armazenamento, é permitido que as pessoas prolonguem a vida útil de seus bens. É uma forma de consumir de forma mais consciente, alinhada a práticas de sustentabilidade”, conclui.

A modalidade pode se destacar pela flexibilidade, com contratos mensais e segurança 24h, onde o cliente paga apenas pelo espaço que utiliza.

