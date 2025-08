Festival Piano para Todos recebe Ivan Lins em show gratuito

Tendo o piano como elemento principal, o Festival Piano para Todos chega à segunda edição reafirmando o compromisso com o acesso gratuito à música em espaços públicos para todas as idades.

O festival este ano amplia sua presença na cidade e aproxima a música do cotidiano dos cariocas com apresentações que também acontecerão na Estação Carioca do MetrôRio.

A programação principal começa no dia 16 de agosto no palco sustentável inaugurado no ano passado no Parque Garota de Ipanema — estrutura que permanece como legado cultural e arquitetônico para a cidade.

Este ano, o destaque da programação será Ivan Lins, em um show comemorando 80 anos de vida e 55 anos de carreira.

O festival também integra a programação oficial do projeto Rio Cidade Livro, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, em celebração ao título de Capital Mundial do Livro 2025 concedido ao Rio de Janeiro pela UNESCO.

O Festival Piano para Todos 2025 é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela SH Fôrmas, Andaimes e Escoramentos, com o apoio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais.

O projeto é uma realização da Dellarte, do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução, com apoio do MetrôRio, apoio institucional da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Subprefeitura da Zona Sul, além de parceria de mídia do jornal O Globo. A produção é da Dellarte, com realização da Gaia.

Programação no Parque Garota de Ipanema reúne nomes da música brasileira

No sábado, 16 de agosto, o público poderá conferir o grupo Macaco Prego — que apresenta um espetáculo com contações de histórias para a criançada.

Em seguida, o show “Lembrando Garoto” reúne Cristóvão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise, que revisitam a obra de Garoto com nova abordagem musical.

Já o Trio LiberTango, formado por Marcelo, Alexandre e Estela Caldi, apresenta repertório com influências do tango, do jazz e da música latino-americana.

Para encerrar a noite, Ivan Lins se apresenta em um espetáculo no Parque Garota de Ipanema, marcando a celebração de seus 80 anos e 55 anos de carreira.

Intervenções musicais no metrô no festival em 2025

A edição 2025 também irá ocupar o espaço urbano, com ações musicais que antecedem a programação principal, na Estação Carioca do MetrôRio. Nos dias 12 e 13 de agosto, das 17h às 20h, o público que passa pelo local vai poder conferir intervenções pianísticas ao vivo.

Nos dias 12 e 13 de agosto, a Estação vai receber o violoncelista Vinicius Nascimento e o pianista Pablo Panaro, que apresentarão obras de Villa-Lobos, Brahms, Piazzolla e Beethoven; o Duo Barrenechea, de Sérgio (flauta) e Lúcia Barrenechea (piano), com música brasileira erudita e popular; o Universo Duo, de Cacá Guifer (flauta) e Thomas Lenny (piano), com obras de Hermeto Pascoal e Itiberê Zwarg; e o pianista e compositor Chico Lira, com música instrumental brasileira.

Também se apresentarão o trio Cabula Samba Jazz, formado por Victor Camelo (piano), João Oliver (bateria) e Gustavo Murú (contrabaixo), que revisita clássicos do samba jazz e outros ritmos nacionais; e o grupo Jazz +3, com Pascoal Meirelles (bateria), Cláudio Dauelsberg (piano) e Ney Conceição (contrabaixo), que vai celebrar a música instrumental brasileira dentro da estação do metrô.

A programação do dia 29 de novembro de 2025 será divulgada posteriormente.

Sobre Ivan Lins

Ivan Lins é um dos grandes nomes da música brasileira. Compositor, cantor e pianista, acumula dez indicações ao Grammy e foi o primeiro artista de língua portuguesa a conquistar o Grammy Latino de Melhor Álbum do Ano, em 2005.

Com mais de 800 canções editadas, autor de clássicos como “Madalena”, “Começar de Novo” e “Lembra de Mim”, Ivan Lins teve sua obra interpretada por artistas como Elis Regina, Gal Costa, Simone, Nana Caymmi, George Benson, Sting e Barbra Streisand, e ganhou projeção internacional pelas mãos do produtor Quincy Jones.

Festival Piano para Todos 2025

Apresentado por: Ministério da Cultura e SH Fôrmas, Andaimes e Escoramentos

Apoio: MetrôRio

Apoio Institucional: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Subprefeitura da Zona Sul

Produção: Dellarte

Realização: Gaia, Ministério da Cultura, Governo Federal – União e Reconstrução

Entrada: Gratuita

Classificação Etária: Livre

Programação do Parque Garota de Ipanema:

16 de agosto de 2025 (sábado), a partir das 15h:

15h: Macaco Prego

17h: Lembrando Garoto

18h: Trio LiberTango

19h: Ivan Lins

Ações na Estação Metrô Carioca:

12 e 13 de agosto de 2025 (terça e quarta), das 17h às 20h

