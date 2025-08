Imersão Brasil-Portugal marca Atlantic Connection 2025

A cidade de São Paulo sediará, no dia 8 de agosto (sexta-feira), o Atlantic Connection 2025, imersão empresarial de Portugal no Brasil voltada à expansão internacional de negócios brasileiros. O evento acontece a partir das 13h no World Trade Center (WTC) e visa reunir mais de 500 empresários, investidores e executivos de destaque para debater oportunidades estratégicas entre os dois países.

Organizado pela Atlantic Hub, instituição voltada à internacionalização de empresas, o encontro se consolida como um ponto de conexão entre líderes e instituições dos ecossistemas de inovação e negócios do Brasil e de Portugal.

Entre os nomes confirmados na programação do Atlantic Connection 2025, destacam-se especialistas de diversas áreas com atuação direta no cenário luso-brasileiro. Participam do evento o advogado Evandro Grili, sócio e diretor executivo do Brasil Salomão e Matthes Advocacia, que fará uma apresentação institucional do escritório; Fernando Senise, sócio coordenador das unidades de Lisboa e Porto; e Gabriel Prata, sócio responsável pela unidade de São Paulo, que juntos abordarão aspectos jurídicos e operacionais da atuação empresarial de brasileiros e empresas brasileiras em território europeu.

Também fazem parte da programação: o gerente de desenvolvimento de negócios da AICEP Portugal Global, Hugo Pinho, que abordará os mecanismos institucionais de incentivo à internacionalização; Carlos Castro, diretor geral da Delta Cafés, trazendo contribuições sobre gestão empresarial em âmbito internacional; Luiz Fernando Sousa, cofundador da consultoria de branding bauc., com foco em posicionamento estratégico de marcas no mercado europeu; e Antonio Morales Filho, sócio-diretor da UltraCon Consultoria, especializado em transformação digital aplicada à internacionalização de negócios, entre outros. Os debatedores compõem um painel multidisciplinar que contempla aspectos jurídicos, comerciais, fiscais, tecnológicos e de marketing, proporcionando uma visão abrangente sobre os caminhos e desafios da expansão internacional de empresas brasileiras via Portugal.

Para Evandro Grili, participar do Atlantic Connection 2025 representa a reafirmação do compromisso do escritório Brasil Salomão com a internacionalização responsável e estratégica dos negócios brasileiros. “Estar ao lado de empresas, lideranças e instituições que compartilham essa visão nos permite não apenas contribuir com nosso conhecimento jurídico, mas também fortalecer a presença institucional do escritório em um ecossistema cada vez mais global”, analisa.

O advogado destaca que Portugal tem se consolidado como uma porta de entrada para a Europa e, nesse contexto, na opinião dele, é fundamental oferecer segurança jurídica e orientação precisa às empresas que buscam expandir fronteiras com solidez e planejamento. “Esse diálogo entre os dois países, que se renova e se intensifica a cada edição do evento, é uma oportunidade de gerar valor e fomentar conexões duradouras.”

Os advogados Fernando Senise e Gabriel Prata trarão à tona questões práticas e estratégicas do ponto de vista jurídico. Segundo Fernando Senise, compreender as recentes transformações na legislação portuguesa é fundamental para quem busca empreender no país europeu. “Vamos abordar como as mudanças nas leis imigratórias e de nacionalidade em Portugal têm impactado o empreendedorismo luso-brasileiro. Esse é um ponto essencial para qualquer empresário que deseja atuar nesse ambiente”, afirma Senise.

Outro aspecto que será explorado diz respeito ao papel geopolítico de Portugal como elo entre mercados globais. “Portugal pode se colocar como um país estratégico, não só em relação ao Brasil, mas também numa tríade que inclui os Estados Unidos. Considerando que Portugal tem tratados para evitar a dupla tributação com Brasil e EUA – ao passo que Brasil e EUA não têm esse acordo diretamente – o país europeu se torna uma ponte relevante para estratégias fiscais e comerciais”, destaca.

Segundo Senise, diante do atual cenário internacional, em que tarifas impostas pelos Estados Unidos à produção brasileira têm gerado preocupações no setor industrial, Portugal surge também como alternativa para instalação de unidades produtivas ou processos de terceirização que viabilizem o acesso ao mercado norte-americano com menor impacto fiscal. “Um dos caminhos para minimizar os efeitos dessas tarifas é estabelecer parte da produção industrial na Europa. Portugal pode representar uma solução estratégica para evitar tributos mais elevados, ampliando a competitividade das empresas brasileiras”, complementa o advogado.

O advogado Gabriel Prata acrescenta que, além dos aspectos migratórios e fiscais, serão abordados: “O processo de abertura de empresas em Portugal, o regime tributário aplicado a pessoas jurídicas e físicas e outras variáveis que influenciam na tomada de decisão para internacionalização”, apresenta. Prata ressalta ainda a importância do planejamento em transações envolvendo os dois países, “com a finalidade de otimizar a carga tributária considerando as duas jurisdições envolvidas”.

O evento oferece aos participantes uma imersão prática e estratégica, com foco em networking qualificado e geração de negócios bilaterais. A programação inclui painéis, palestras e momentos de conexão direta com especialistas, líderes de mercado e investidores.

Serviço

Atlantic Connection 2025 – Imersão Empresarial

Data: 8 de agosto de 2025 (quinta-feira)

Horário: 13h

Local: WTC – World Trade Center São Paulo (Av. das Nações Unidas, 12.551 – Brooklin Novo – SP)

Inscrições e mais informações: www.atlantichub.com