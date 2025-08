Druzina cria game infantil e anuncia continuação para 2026

Uma boa história pode ser o ponto de partida para uma nova experiência. E que tal viver essa jornada jogando? A Druzina Content, reconhecida internacionalmente por suas produções audiovisuais, estreia no universo dos games com Winged, um jogo com referências literárias que transforma a leitura em jogabilidade.



Lançado no início de 2025 para Android e iOS, Winged é um jogo de plataforma que se propõe a combinar ação e literatura em um formato acessível. Nele, a protagonista Rute atravessa cinco mundos inspirados em obras como Alice Através do Espelho, O Pequeno Príncipe, Dom Quixote, Chapeuzinho Vermelho, Vinte Mil Léguas Submarinas, entre outros títulos da literatura infantojuvenil. Para avançar, o jogador precisa coletar páginas de livros, que desbloqueiam não apenas novas fases, mas também adaptações literárias dentro da biblioteca virtual do game.



“A essência do jogo é trazer a literatura de forma integrada à jogabilidade”, afirma Luciana Druzina, CEO da Druzina Content e também game designer do projeto. “A gente queria que os livros fizessem parte da experiência central. Cada nova fase é como abrir um capítulo, e cada nova ‘asa’ conquistada representa esse voo proporcionado pela leitura”.



Inspirado no livro Menina de Asas, do autor gaúcho Pablo Morenno, Winged tem como público principal crianças de 8 a 12 anos. O game foi vencedor do edital Narrativas Transmídias para Infância e Juventude do Ministério da Cultura com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e passou por exibições internacionais antes de chegar às lojas de aplicativo. Nas primeiras semanas, alcançou o 4º lugar no ranking de Top Charts da App Store.



O jogo foi produzido em parceria com o Sorora Game Studio, composto por mulheres desenvolvedoras. “Essa representatividade importa e faz diferença no resultado final. Com mães e mulheres no time de criação, pensamos desde o início em um conteúdo acolhedor e estimulante para toda a família”, reforça Luciana.



Com trilha sonora original, textos disponíveis em sete idiomas e design visual elaborado, Winged já está disponível nas principais plataformas de download.



Vem aí, Winged 2



Pouco mais de seis meses após o lançamento de Winged, a Druzina Content prepara sua sequência, agora com foco na literatura brasileira. Winged 2, novo jogo em desenvolvimento, busca aproximar o universo dos games do repertório cultural do país, explorando referências nacionais em uma experiência interativa.



“Depois de ver como a literatura pode se transformar em uma experiência lúdica, sentimos que era hora de voltar nosso olhar para dentro. Com Winged 2, queremos valorizar a diversidade da literatura brasileira e oferecer às crianças um contato mais próximo com histórias que formam leitores e cidadãos”, diz Luciana.



Com o mesmo formato autorunner da primeira edição, o novo jogo trará mapas, personagens e desafios inspirados em livros brasileiros, misturando elementos culturais de diversas regiões do país. A proposta é ampliar o diálogo entre leitura e tecnologia, incentivando o contato com a produção literária nacional de forma acessível para o público infantil.



“Winged 2 nasce desse desejo de celebrar a literatura infantojuvenil brasileira e reforçar o papel dos games como uma indústria estratégica que movimenta economia, cultura e educação”, afirma.



O projeto foi contemplado na Seleção Pública Petrobras Cultural – Novos Eixos e, assim como a primeira edição, será desenvolvido por uma equipe totalmente feminina, conectando diferentes elos da economia criativa: de ilustradoras e escritoras a animadoras, desenvolvedoras e musicistas.



Sobre a Druzina Content



A premiada empresa Druzina Content possui mais de 20 anos de experiência no mercado de inovação audiovisual e produção de conteúdo. Atualmente, Druzina tem presença em mais de 60 países, nas mais diversas plataformas, salas de exibições e canais, incluindo Prime Video, Nickelodeon, Youku, Canal Futura, Telecine, Netflix, Tv Brasil, Tv Cultura, ZooMoo Kids, GloboPlay, Box Kids, Canal Brasil, entre muitos outros. A empresa atua principalmente nos segmentos de cinema, televisão e games. Com o propósito de criar propriedades intelectuais sem fronteiras e produzir histórias que precisam ser contadas, suas obras já participaram de diversos festivais e mercados, recebendo inúmeros prêmios. A empresa tem como fundadora e CEO Luciana Druzina, membro da International Academy of Television Arts & Sciences e parte da comissão julgadora do International Emmy® Awards. Em reconhecimento à atuação da Druzina Content no mercado externo, a empresa audiovisual conquistou o Prêmio Exportação ADVB/RS seis anos consecutivos (2020-2024), na categoria Economia Criativa (criada em 2023), uma conquista inédita para o setor de economia criativa e para a indústria audiovisual brasileira, e também recebeu a Distinção Ouro por ter vencido o prêmio 5 vezes.

Website: https://www.druzinacontent.com.br/