Cresce entre empresas a terceirização do suporte de TI

Com o avanço da digitalização dos negócios, pequenas e médias empresas passaram a depender ainda mais da estabilidade de seus sistemas, redes e equipamentos. No entanto, montar um setor interno de tecnologia da informação (TI) ainda está fora da realidade de muitos empreendedores, seja pelos custos ou pela complexidade da gestão.

Uma solução que vem ganhando espaço é a terceirização do suporte técnico — modalidade em que empresas especializadas oferecem serviços contínuos de manutenção de redes e computadores, por meio de contratos mensais, visitas programadas e atendimento remoto. Como mostra a pesquisa feita pela ConnectBit

Segundo revela a pesquisa IT Trends Snapshot 2023 a terceirização de serviços de TI é uma tendência crescente no Brasil, impulsionada pela escassez de profissionais qualificados na área. Muitas empresas estão recorrendo a fornecedores terceirizados para suprir essa demanda e garantir a continuidade dos negócios.

Modelo enxuto e com atendimento sob demanda

O modelo de suporte terceirizado funciona como um serviço de apoio técnico sob demanda, mas com acompanhamento contínuo. A empresa contratante tem direito a atendimentos presenciais e remotos, além de manutenções preventivas que visam reduzir falhas operacionais.

“O que muitos empresários não percebem é que a falta de suporte técnico contínuo gera prejuízos invisíveis — como queda de produtividade, retrabalho e até perda de dados”, afirma Ricardo Veríssimo, técnico responsável pela empresa R Veríssimo Suporte e Tecnologia, que atua no Rio de Janeiro há quase duas décadas.

De acordo com Veríssimo, mesmo empresas com cinco ou seis computadores podem se beneficiar do modelo. “Um consultório, um escritório contábil ou um pequeno comércio, por exemplo, precisam de internet funcionando, rede estável, backups e antivírus atualizados. Tudo isso pode ser gerenciado por uma equipe externa, com menor custo e mais agilidade.”

Evitar o reativo e adotar o preventivo

Especialistas alertam que muitos empresários ainda tratam a área de tecnologia apenas de forma reativa — ou seja, acionam suporte apenas quando algo deixa de funcionar. Essa postura, segundo eles, tende a ser mais custosa no médio prazo.

“Empresas que adotam manutenções preventivas têm menos paradas, menos perdas e mais previsibilidade nos custos”, explica Veríssimo. Ele aponta que contratos recorrentes permitem um acompanhamento técnico mais completo, o que reduz falhas comuns como lentidão, travamentos ou falhas em sistemas de rede.

Segurança também é um fator-chave

Com o aumento dos ataques virtuais direcionados a pequenas empresas, a segurança da informação também se tornou uma preocupação crescente. A ausência de atualizações em sistemas operacionais, falhas em roteadores e a falta de políticas de backup são algumas das brechas mais frequentes nesse cenário. Comop bem relata a Clavis Segurança, empresa líder no segmento de Segurança da Informação “Manter todos os softwares atualizados é fundamental para evitar vulnerabilidades exploradas por atacantes. Atualizações frequentes corrigem falhas de segurança e reforçam a proteção…”

Empresas especializadas em suporte técnico têm atuado também na prevenção dessas ameaças, com a implementação de boas práticas, ferramentas de proteção e orientação aos usuários sobre os riscos.

Tendência nacional

A terceirização do suporte de TI se alinha a uma tendência mais ampla de enxugamento de estruturas internas e terceirização de áreas técnicas, especialmente em empresas de pequeno e médio porte. Além de reduzir encargos trabalhistas, o modelo permite acesso a uma equipe técnica qualificada sem a necessidade de treinamento ou gestão direta. Como ressalta o Relatório da LinkedIn/Qrumc que aponta a terceirização de help desk e suporte desktop alcançaram sucesso de custo em até 91% dos casos — o que reforça que muitas empresas trocam equipe interna por serviços terceirizados para diminuir pessoal e encargos internos

No Rio de Janeiro, a R Veríssimo Suporte e Tecnologia é uma das empresas que têm buscado acompanhar esse movimento. A empresa atende atualmente negócios de diversos segmentos que não contam com setor próprio de TI, oferecendo contratos mensais com atendimento técnico presencial e remoto.

Website: https://www.rverissimo.com.br