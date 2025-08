Gustavo Franco e Arthur Igreja estarão no Evento Tendências

O Encontro Nacional do Setor de Transporte de Passageiros deste ano antecipa as tendências econômicas para o Brasil. Este evento terá palestras do economista Gustavo Franco e do consultor Arthur Igreja. Realizada em Curitiba, a promoção reunirá empresários e executivos do setor provenientes de todo o Brasil no dia 1º de outubro.

Gustavo Franco integrou a equipe responsável pelo Plano Real, é professor de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e sócio da Rio Bravo Investimentos. E Arthur Igreja é autor do livro "Conveniência é o Nome do Negócio", tem pós-graduação em Negócios Internacionais pela Georgetown University (EUA) e mestrado executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas.

As palestras tratarão do futuro deste setor, incluindo a nova situação econômica nacional após o tarifaço norte-americano, com informações e orientações estratégicas para os empresários. A programação também incluirá debates sobre os principais pontos para a defesa da categoria.

Segundo o presidente da Fepasc, Felipe Busnardo Gulin, o encontro da Fepasc vai trazer a análise econômica nacional com estratégias para o fortalecimento do setor de transporte de passageiros e com ações contra a concorrência desleal.

São convidados dirigentes e executivos de empresas operadoras, fornecedores, instituições financeiras e representantes do poder público. A programação também traz temas como mobilidade, proteção ambiental e o papel do Estado no setor.

Website: http://www.nova.fepasc.org.br