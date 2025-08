GTDC, CONTEXT e IDC formam aliança mundial sem precedentes para fornecer dados de vendas de tecnologia

Três líderes mundiais no setor de distribuição e inteligência de dados estão se unindo para criar a primeira e única fonte de dados que irá proporcionar informações completas de vendas diretas na Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e Oriente Médio. A cooperação irá fornecer a fonte internacional definitiva de dados de vendas por distribuidores de tecnologia em mercados-chave, ao oferecer a fornecedores e distribuidores uma visão plena e incomparável das tendências de mercado.

Liderando conjuntamente este esforço inovador estão a IDC, a líder confiável em inteligência tecnológica, junto com a CONTEXT, líder mundial em inteligência de mercado para EMEA e América Latina, e o Global Technology Distribution Council (GTDC), uma fonte de informações do setor, respaldada por dados reais de vendas de seus membros. Ao trabalhar em conjunto, as organizações poderão oferecer comparações precisas e comparáveis em todas as principais regiões.

"Isso é um divisor de águas", comentou Ralf Jordan, Vice-Presidente de Canal da Lenovo na EMEA, sobre o impacto da parceria nos fornecedores. "Dependemos dos dados da CONTEXT e da análise da IDC há muitos anos. Esta disponibilidade internacional na EMEA, EUA e APAC irá nos permitir operar com um nível de precisão e eficiência sem precedentes."

Aproveitando os pontos fortes - um resumo das responsabilidades

A experiência combinada e os pontos fortes regionais do GTDC, CONTEXT e IDC representam uma grande oportunidade para que distribuidores e clientes membros do painel, sobretudo com a adição da região Ásia-Pacífico, acessem a fonte mais completa, precisa e confiável de dados do mercado de tecnologia disponível. Cada organização traz uma experiência únicaàaliança:

A IDC irá levar sua rede mundial de analistas e dados, além de conhecimentos completos de mercado, junto com seu banco de dados de vendas semanais de distribuidores na América do Norte.

A CONTEXT, com sua experiência mundial em cadeias de fornecimento e dados de vendas de distribuição na Europa e no Oriente Médio, irá liderar o grupo de distribuidores para Europa e Oriente Médio.

O GTDC, cujos membros irão contribuir com dados de vendas faturadas diariamente, irá completar o novo grupo expandido.

"Desde 2021, a IDC vem colaborando com sucesso com o GTDC para oferecer soluções de dados robustas ao mercado dos EUA; posteriormente, por vários anos, também trabalhamos com a CONTEXT como fonte de dados de vendas diretas de classe mundial na EMEA", disse Meredith Whalen, Diretora de Pesquisa e Dados da IDC. "Formalizar estes relacionamentos e combinar o processamento de dados da CONTEXT com os dados e análises líderes do setor da IDC irá criar uma sinergia entre os dados de distribuição nos EUA, EMEA e, agora, na APAC. Isto representa uma oportunidade notável para que fornecedores e distribuidores otimizem suas operações comerciais internacionais."

"Na CONTEXT, nosso trabalho com parte do grupo da cadeia de fornecimento se estende por 46 países. Esta nova e empolgante parceria com a IDC nos permite oferecer nossa reconhecida inteligência de mercado, a melhor da categoria, a distribuidores e fornecedores com o mais amplo alcance mundial", declarou Howard Davies, Diretor Executivo da CONTEXT.

Frank Vitagliano, Diretor Executivo do Global Technology Distribution Council (GTDC), disse: "Estamos extremamente animados com a parceria com a CONTEXT e a IDC na Ásia-Pacífico para desenvolver a primeira fonte de dados do mercado verdadeiramente mundial para vendas mediante canais de distribuição. O GTDC e seus membros veem esta parceria como um divisor de águas, unindo as duas melhores empresas de dados e análise para oferecer enormes benefícios a nossos membros e fornecedores."

