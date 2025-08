Axi traz o que tem de melhor com o Axi Select: uma oferta de participação nos lucros com acesso antecipado de 10% será lançada em agosto

SYDNEY, Aug. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A corretora líder em FX e CFD on-line, Axi, lançou um incrível estímulo para sua promoção do Axi Select.

A partir de agosto de 2025, todos os traders do Axi Select na primeira fase do programa, a fase Seed, terão acesso a US$ 5.000 em alocação e se beneficiarão de uma generosa oportunidade de participação nos lucros, de 10%, no fim do mês. Esta promoção é por tempo limitado e permite que os traders participem gratuitamente do programa de alocação de capital da corretora e tenham acesso a oportunidades de participação nos lucros geralmente reservadas para estágios mais avançados, oferecendo a eles uma vantagem exclusiva para acelerar sua jornada de trading financiado.

“Em agosto, tanto os traders novos quanto os antigos poderão aproveitar os benefícios do Axi Select desde o primeiro estágio”, declarou Greg Rubin, chefe do Axi Select. Ele ainda acrescentou: “O Axi Select não é apenas uma promessa – ele já entrega resultados. Nossa abordagem centrada no trader, combinada com ferramentas e suporte de primeira linha, foi projetada para impulsionar o potencial em longo prazo dos traders nos mercados e, sem dúvida, vários traders do Axi Select já alcançaram o marco máximo de US$ 1.000.000.”

A participação na promoção é gratuita, e não é prevista a cobrança de nenhuma taxa. Os principais requisitos para novos traders são a criação de uma conta Axi Select, a capitalização dela com pelo menos US$ 500 e atingir o estágio Seed antes ou durante o período promocional. Todas as operações de trading realizadas em uma conta Axi Select serão refletidas na conta de alocação do trader, na qual os ganhos gerados durante esse período estarão sujeitos a uma participação dos lucros de 10%, paga automaticamente no fim de agosto. Os clientes existentes na fase Seed serão incluídos automaticamente na promoção, precisando apenas realizar suas operações entre 1 e 31 de agosto para que possam participar.

Para saber mais sobre o programa de alocação de capital Axi Select, acesse aqui.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de trading on-line de FX e CFD e possui milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

Para mais informações ou comentários adicionais da Axi, entre em contato enviando um e-mail para: mediaenquiries@axi.com

O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader Limited. Os CFDs apresentam um alto risco de perda de investimento. Em nossas negociações com você, atuaremos como uma contraparte principal para todas as suas posições. Este conteúdo pode não estar disponível em sua região. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Serviço. Aplicam-se taxas de negociação padrão e depósito mínimo.

