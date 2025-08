Bitget realiza o Mês da Experiência Cripto 2025 com foco na geração Z na Europa, Ásia e Oriente Médio

VICTORIA, Seychelles, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, lança oficialmente o Mês da Experiência Cripto 2025, uma campanha global de ativação para jovens dentro da sua iniciativa Blockchain4Youth . Agora em seu terceiro ano, a campanha deixa de lado salas de aula e webinários, transformando o universo das criptomoedas de um simples modismo em algo concreto, prático e acessível. Como parte da celebração do terceiro ano do Dia Internacional da Juventude, em agosto, a Bitget planeja realizar eventos da Experiência Cripto durante todo o mês em várias cidades do Oriente Médio, Europa, Sudeste Asiático e Sul da Ásia.

O Mês da Experiência Cripto 2025 é construído em torno de um lema simples: Veja o que as criptomoedas podem fazer. Enquanto as manchetes frequentemente dão enfoque aos movimentos de mercado dos ativos digitais, esta campanha inverte a narrativa, concentrando-se em como a blockchain está sendo aplicada em pagamentos, jogos, DeFi, identidade e expressão criativa. Nas ativações pop-up que serão lançadas globalmente neste mês de agosto, a Bitget convida os jovens a experimentarem as criptomoedas por conta própria, não nos gráficos, mas nas filas de pagamento, em arcades do metaverso e em interações do dia a dia.

De campi universitários a polos criativos, os participantes explorarão áreas nas quais poderão cunhar NFTs, experimentar empréstimos com stablecoins, negociar ações tokenizadas em simulações em tempo real e testar transações de varejo via QR code com o PayFi. Eles receberão medalhas digitais, carregarão um cartão Mastercard da Bitget Wallet e até poderão fazer o staking de ativos em estruturas DeFi com a orientação de educadores presenciais. O formato foi criado para unir experiência e entendimento em um cenário onde cada estação é parte demonstração, parte descoberta.

A mudança da educação para a interação marca um novo capítulo para a campanha. Lançada em 2023 com o Dia da Experiência Cripto, a campanha se expandiu para um mês inteiro em 2024, alcançando mais de 15.000 participantes em 12 países. A edição deste ano avança ainda mais, priorizando eventos presenciais e o engajamento prático para ajudar a diminuir a crescente lacuna entre a curiosidade do Web2 e a confiança no Web3.

Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget e patrocinador executivo da Blockchain4Youth, acredita que a relevância vem da aplicação. “Não se constrói a crença no futuro das criptomoedas apenas com teoria. É preciso deixar as pessoas sentirem, usarem e questionarem”, declarou ele. “O Mês da Experiência Cripto é sobre tornar a tecnologia real e dar aos jovens um motivo para se importar com os rumos que ela está tomando.”

A Bitget Wallet será a parceira oficial da campanha, integrando suas últimas funcionalidades, incluindo a solução PayFi e ferramentas on-chain, nas zonas de experiência. Jamie Elkaleh, diretor de marketing da Bitget Wallet, acrescentou: “A integração é apenas o começo. Também se trata de mostrar como as criptomoedas podem potencializar ações do dia a dia, desde pagamentos até a criatividade. Estamos entusiasmados em colocar essa visão na prática.”

Os seguidores da campanha podem esperar um vídeo de recapitulação com os melhores momentos de cada ativação no início de setembro. Até lá, a mensagem da Bitget é clara: as criptomoedas não estão apenas a caminho do mundo real. Elas já estão aqui e, neste mês de agosto, estão passando o controle para a próxima geração.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder, compatível com mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget firmou uma parceria com a UNICEF para promover a educação em blockchain, com a meta de alcançar 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™ , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

