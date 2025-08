Cessna Citation Longitude expande seu alcance global com o primeiro pedido no Brasil

O primeiro pedido de um Cessna Citation Longitude no Brasil foi anunciado hoje durante a Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE). O carro-chefe da linha de jatos executivos Citation, projetados e fabricados pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT). O cliente, um operador de longa data da linha Citation, já conta com diversas aeronaves do portfólio da Textron Aviation em sua frota, incluindo jatos executivos Cessna Citation e turboélices das marcas Cessna e Beechcraft. Com entrega prevista para 2026, o Citation Longitude será utilizado tanto para viagens corporativas quanto pessoais.

Cessna Citation Longitude expands its global reach with first order in Brazil (Photo Credit: Textron Aviation).

“Com seu desempenho líder na categoria, cabine silenciosa e grande autonomia, o Citation Longitude é perfeitamente adequado para atender às necessidades de nossos clientes no Brasil, um dos mercados de aviação mais dinâmicos do mundo”, disse Marcelo Moreira, vice-presidente de Vendas para a América Latina. “O Longitude complementa a frota existente do cliente ao oferecer longo alcance, velocidade e o conforto e desempenho excepcionais que se espera de um jato executivo Cessna Citation.”

Em 2024, as aeronaves da Textron Aviation representaram 40% das entregas competitivas de aeronaves com turbina na América Latina – a maior participação entre os fabricantes de equipamentos originais. A região abriga quase 1.000 jatos executivos Cessna Citation e mais de 2.100 turboélices Cessna e Beechcraft.

O Longitude foi igualmente projetado considerando a experiência do piloto, o conforto dos passageiros e o desempenho geral, entregando uma aeronave que faz jus ao título de carro-chefe da família Citation de jatos executivos. Desenvolvido para superar as expectativas dos passageiros, o avião oferece a cabine mais silenciosa da categoria supermédia, um espaço interno com piso plano e altura de 1,83 metro (6 pés), e acomoda até 12 passageiros na configuração padrão double-club, que proporciona o maior espaço para as pernas da categoria. Tecnologias avançadas de cabine permitem que os passageiros controlem o ambiente e o entretenimento por meio de dispositivos móveis.

Sobre o Cessna Citation Longitude

Com um alcance de 6.482 quilômetros (3.500 milhas náuticas) e uma carga útil de combustível de 726 kg (1.600 libras), o Citation Longitude proporciona aos clientes uma cabine de baixa altitude (1.509 metros / 4.950 pés) mesmo em um voo de cruzeiro a 12.500 metros/41.000 pés, além de mais recursos de série e um interior confortável e personalizado. A aeronave conta com assentos totalmente reclináveis e um espaçoso compartimento de bagagem acessível durante todo o voo. O cockpit amplo oferece acesso facilitado e um design ergonômico voltado para o conforto e a eficiência da tripulação.

O design clean do Longitude integra tecnologia de ponta em toda a aeronave, proporcionando aos clientes o menor custo operacional direto de sua categoria. Equipado com motores turbofan Honeywell HTF7700L com FADEC, o Longitude combina ciclos de revisão em condições com os melhores intervalos de inspeção da fuselagem – 18 meses e 800 horas. O sistema AReS (registro de diagnósticos em tempo integral) e as Publicações Técnicas 3D da Textron Aviation utilizam tecnologias avançadas para minimizar o tempo de inatividade de manutenção e reduzir os custos operacionais totais.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

