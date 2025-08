Oxmiq Labs Inc.™: redefinindo a arquitetura das GPUs: From Atoms to Agents™

A Oxmiq Labs Inc., nova startup de IP e software para GPUs, fundada por um dos maiores visionários e arquitetos de GPUs, Raja Koduri, rompe o silêncio após dois anos de intenso desenvolvimento de IP. Raja reuniu uma equipe de elite composta por arquitetos de GPU e IA com mais de 500 anos de experiência combinada, centenas de patentes e um histórico coletivo de mais de US$ 100 bilhões em receita gerada em empresas anteriores.

A oportunidade:

A computação moderna passou por uma transformação fundamental rumo a experiências multimodais, nas quais texto, áudio, vídeo, imagens e ambientes 3D interagem de forma fluida, consolidando a arquitetura de GPU como peça central dessa transformação. Diferentemente dos aceleradores de IA com funções fixas, voltados para tarefas específicas, as GPUs oferecem a flexibilidade computacional necessária para lidar com essas diversas modalidades, mantendo uma integração profunda com os principais sistemas operacionais por meio de APIs padronizadas e modelos de memória unificada. Essa vantagem arquitetural posiciona as GPUs como o motor de computação essencial tanto para aplicações atuais quanto para o futuro da IA multimodal, onde cargas de trabalho heterogêneas precisam ser processadas em harmonia.

A IP de GPU licenciável OXMIQ™ reestrutura a arquitetura de GPU desde os princípios fundamentais, incorporando tecnologias revolucionárias como nanoagentes em silício com núcleos RISC-V, computação próximaàmemória e na memória, além de transporte óptico. A OXMIQ oferece soluções que equilibram a flexibilidade da computação multimodal com os ganhos radicais de desempenho exigidos pelas cargas de trabalho de última geração das aplicações gráficas e de IA dos clientes.

Software em primeiro lugar:

Aprendendo com décadas de evolução da indústria, a OXMIQ adota uma estratégia de software em primeiro lugar, priorizando a experiência do desenvolvedor por meio de uma stack de software completa compatível tanto com silício baseado na IP OXMIQ quanto com plataformas de GPU e aceleradores de IA de terceiros.

A OXCapsule™, o ecossistema de software unificado da OXMIQ, abstrai a complexidade do hardware para oferecer uma implantação fluida em diversas plataformas de computação, eliminando os desafios de configuração que normalmente dificultam ambientes heterogêneos.

Um dos principais componentes, o OXPython™, permite a execução integrada de aplicações de IA NVIDIA® CUDA™ baseadas em Python em hardware não NVIDIA, sem necessidade de modificar ou recompilar o código. Com lançamento inicial na plataforma de IA da Tenstorrent ainda este ano com diversas integrações de fornecedores em desenvolvimento, o OXPython demonstra o compromisso da OXMIQ em quebrar barreiras de hardware e acelerar a democratização da computação de alto desempenho em todo o setor.

"Estamos animados com essa parceria com a OXMIQ na stack de software OXPython", afirmou Jim Keller, CEO da Tenstorrent™. "A capacidade do OXPython de levar workloads em Python® para CUDA a plataformas de IA como Wormhole™ e Blackhole™ é excelente para a portabilidade dos desenvolvedores e para a expansão do ecossistema Isso se alinha com nosso objetivo de permitir que os desenvolvedores tenham liberdade e controle sobre toda a sua stack de IA".

A inovação da OXMIQ:

Além de software, a OXMIQ oferece uma stack completa de IP de hardware de GPU capaz de alimentar soluções de silício que vão desde IA física em dispositivos de borda e robôs autônomos até infraestruturas empresariais de borda e data centers em escala zetta. Seu núcleo escalonável de GPU, o OXCORE™, integra mecanismos de computação escalonável, vetorial e tensorial em uma arquitetura modular personalizável para cargas de trabalho específicas, permitindo nanoagentes, aceleração nativa em Python e compatibilidade com paradigmas SIMD/CUDA.

O OXCORE escala facilmente desde um único núcleo para aplicações compactas de IA física até milhares de núcleos em data centers, graçasàarquitetura de chip-let OXQUILT™. Com o OXQUILT, os clientes podem configurar a proporção ideal entre computação, memória e interconexão conforme suas necessidades, reduzindo significativamente o tempo de lançamento, os custos de P&D e de produção em comparação com as metodologias tradicionais do setor.

Eficiência de capital e tração de mercado:

A OXMIQ levantou US$ 20 milhões em uma rodada seed com investidores renomados do setor de tecnologia, incluindo nomes estratégicos em silício para IA e dispositivos móveis, como a MediaTek®, e já registrou sua primeira receita com software. Com um modelo baseado em licenciamento, a OXMIQ evita os altos requisitos de capital de startups de chips, que dependem de ferramentas EDA caras e tape-outs físicos, oferecendo uma eficiência de capital excepcional.

"A OXMIQ tem uma visão ousada e uma equipe de altíssimo nível", disse Lawrence Loh, vice-presidente sênior da MediaTek. "As inovações da empresa em IP de GPU e software vão impulsionar uma nova era de flexibilidade computacional em diversos dispositivos, abrangendo desde celulares até o setor automotivo e aplicações de IA na borda".

Mihira™:

Após cofundar a Mihira há dois anos com Shobu Yarlagadda e SS Rajamouli, Raja Koduri deixou as operações diárias na empresa para se dedicar integralmenteàliderança da OXMIQ. Agora, Raja atua como consultor estratégico da Mihira Visual Labs™, comandada pelo CEO Shobu Yarlagadda. A OXMIQ mantém uma participação minoritária na Mihira e continuará apoiando seu crescimento com tecnologias de IP de GPU e agênticas fundamentais que alimentam a plataforma de IA cinematográfica da Mihira.

"As contribuições iniciais do Raja foram essenciais para moldar nossa visão fundadora de IA cinematográfica. Agora, com a OXMIQ, ele e sua equipe estão construindo a infraestrutura deep-tech que sustentará nosso próximo capítulo", disse Shobu Yarlagadda, cofundador e CEO da Mihira Visual Labs™, e renomado produtor da franquia de filmes Baahubali. "À medida que expandimos a Mihira como uma plataforma criativa global, estamos animados para seguir colaborando de perto com a OXMIQ e integrar suas inovações em GPU agênticaànossa stack de storytelling".

Para saber mais sobre licenciamento, investimentos ou oportunidades de carreira, acesse nosso site em oxmiq.ai.

