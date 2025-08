G2 Risk Solutions e EverC se unem para consolidar alcance mundial e definir um novo padrão para soluções de risco comercial com tecnologia de IA

A G2 Risk Solutions (G2RS) e a EverC anunciaram hoje a assinatura de um contrato de fusão, representando um avanço significativo na missão coletiva das empresas de defender o comércio eletrônico mundial contra as ameaças em rápida evolução dos comerciantes e dos mercados online. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às condições usuais de fechamento.

Desde sua fundação, as empresas operam em trajetórias paralelas, mobilizando tecnologia avançada e profundo conhecimento especializado para proteger as partes interessadas mais influentes do setor mundial de pagamentos digitais. Como uma única entidade, irão estabelecer um novo padrão de inovação, ao aproveitar os recursos avançados de IA da EverC para acelerar o roteiro de produtos mais robusto no ecossistema de risco de pagamentos.

Uma vez combinadas, as duas empresas irão atender em conjunto quase todos os principais provedores de pagamento do mundo, incluindo os principais bancos, adquirentes comerciais, mercados internacionais e plataformas online de rápido crescimento.

Brian Longe, Diretor Executivo da G2RS, terá a função de diretor executivo da empresa combinada. Ariel Tiger, Diretor Executivo da EverC, terá a função de consultor até o fim do ano para dar suporte a uma transição tranquila. As equipes da G2RS e da EverC continuarão operando a nível internacional, com escritórios nos EUA, Europa, Índia e Israel.

"A G2RS e a EverC há muito tempo trabalham na mesma direção de proteger o comércio digital e as pessoas que dependem dele", disse Longe. "Avançamos como uma equipe com uma visão compartilhada para redefinir o que significa liderança de mercado no setor de risco comercial. Ao aproveitar os pontos fortes de cada uma como uma força unificada em um único caminho, daremos mais ritmo para entregar resultados e soluções de negócios mais rápidos e inteligentes a nossos clientes eàeconomia digital mundial. Estamos prontos para conquistar mais juntos do que jamais poderíamos separadamente, alinhados em nosso compromisso de erradicar fraudes e atividades ilegais, e ajudar nossos clientes a crescer com confiança e integridade."

Tiger concordou com a percepção de Longe, acrescentando: "Compartilhamos a finalidade de deter as ameaças mundiais cada vez mais sofisticadas de criminosos que buscam explorar o ecossistema de pagamentos. Com nossas duas equipes trabalhando juntas, nosso impacto pode ser exponencial. Isto eleva nosso desempenho em todas as facetas do negócio, ao expandir os limites tecnológicos e definir novos padrões de desempenho para o portfólio de comerciantes."

A notícia do plano de fusão chega após diversos anúncios importantes dos líderes de mercado. No primeiro trimestre de 2025, a G2RS adquiriu a ZignSec AB, proprietária da WebShield, reforçando a presença e a capacidade de gestão de risco comercial da G2RS na Europa. Também neste ano, a EverC proferiu dois importantes anúncios de produtos com tecnologia de IA que trouxeram inteligência de risco em tempo real ao setor de pagamentos. Estes produtos incluem uma solução instantânea de integração comercial que adiciona comerciantes com mais rapidez sem aumentar o risco do portfólio e uma solução de avaliação de risco que verifica automaticamente os mercados em busca de listagens de produtos ilícitas e violações de políticas regulatórias.

O impacto mútuo das empresas, exemplificado por posições de destaque em classificações do setor como a RegTech100 e a Top 100 Financial Technology Companies, cresceu exponencialmente nos últimos anos em meio ao rápido crescimento do comércio digital eàurgente necessidade de impedir fraudes, vendas ilícitas online e transações perigosas.

As empresas com foco na missão concordaram em não divulgar publicamente os termos financeiros da negociação.

A transação tem o suporte de várias consultorias, incluindo a DLA Piper LLP, que atua como empresa de consultoria jurídica da G2RS; o Deutsche Bank, que atua como banco de consultoria financeira da EverC; e a Meitar, que atua como empresa de consultoria jurídica da EverC.

Sobre a G2 Risk Solutions

A G2 Risk Solutions é a especialista definitiva em inteligência empresarial de risco e conformidade para instituições financeiras e plataformas online. Somos pioneiros no setor, oferecendo soluções líderes de mercado para risco comercial, risco de comércio digital, risco de falência, risco de crédito e relatórios regulatórios. Impulsionamos a inovação e moldamos o futuro da gestão de riscos mediante dados, tecnologia e experiência internacional em conformidade e risco sem precedentes, ao propiciar aos ecossistemas de serviços financeiros e comércio digital as ferramentas necessárias para navegar por requisitos regulatórios complexos em constante mudança e mitigar riscos. Para saber mais, acesse g2risksolutions.com.

Sobre a EverC

A EverC é uma empresa de gestão de riscos inovadora e orientada por uma missão, que utiliza tecnologia de IA para combater agentes mal-intencionados e promover o crescimento do comércio eletrônico, ao impulsionar um ecossistema digital mais seguro para todos. Aproveitando um conjunto de dados patenteado, as soluções da EverC identificam os padrões que sinalizam risco, gerando inteligência profunda e perspectivas holísticas para mapear o universo de risco único de cada cliente. A EverC ajuda mercados, provedores de pagamento, adquirentes e bancos a mitigar riscos, enquanto aperfeiçoa a eficiência operacional para que possam ter foco em receita e crescimento escalável.

