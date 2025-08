PURE Insurance Aprimora Experiência de Faturamento dos Membros com Upgrade da Duck Creek Billing

BOSTON, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou hoje que a PURE Insurance, seguradora de propriedade de membros projetada para famílias bem-sucedidas e responsáveis, atualizou para a versão mais recente da Duck Creek Billing.

Com a Duck Creek Billing, a PURE ganha estabilidade, desempenho e acesso aprimorados às mais recentes inovações de faturamento, viabilizando maior personalização e operações financeiras automatizadas.

"A atualização para a mais recente solução Duck Creek Billing é um passo estratégico que confirma o nosso compromisso de oferecer um serviço excepcional aos nossos membros em todos os pontos de contato", disse Meenakshi Rungta, VP, Diretor de Informações da Divisão de Finanças da PURE Insurance. "Esta plataforma aprimorada baseia-se nos nossos recursos existentes - aumentando a eficiência operacional, simplificando a gestão financeira e apoiando uma experiência de faturamento ainda mais perfeita e intuitiva."

A Duck Creek Billing é uma solução abrangente de software de faturamento de seguros baseada em SaaS que agiliza os processos de faturamento, aprimora a experiência do cliente e aprimora a gestão financeira das operadoras, automatizando o faturamento, as cobranças de prêmios e o processamento de pagamentos, além de oferecer opções e configurações flexíveis de faturamento.

“A PURE Insurance é um cliente valioso de longa data, conhecido por oferecer consistentemente uma excelente experiência de serviço”, disse Chris McCloskey, Diretor de Operações da Duck Creek Technologies. “Temos orgulho do papel que a Duck Creek Billing tem em ajudar a PURE a elevar sua experiência de membro por meio de recursos de faturamento mais modernos, flexíveis e perfeitos.”

Sobre a PURE Insurance

A Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE Insurance) se dedica a criar uma experiência excepcional para famílias responsáveis de alto patrimônio líquido, fornecendo cobertura personalizável para residências de alto valor, automóveis, joias, arte, responsabilidade pessoal, embarcações, inundações, fraudes e fraudes cibernéticas. O baixo custo de capital da PURE, a seleção cuidadosa de membros e o gerenciamento proativo de riscos contribuem para taxas altamente competitivas e um Índice de Solidez Financeira "A (Excelente)" da AM Best. A PURE tem tido pelo menos 15% de crescimento anual em cada ano desde a sua criação, agora atende a mais de 115.000 membros nos EUA e recentemente foi lançada no Canadá.



Para mais informações, visite pureinsurance.com ou siga a PURE no LinkedIn.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

