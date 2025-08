AwardFares lança novo sistema inteligente de alertas para disponibilidade de voos com milhas

A AwardFares, plataforma líder em pesquisa de voos com milhas, lançou hoje uma grande atualização em seu sistema de alertas, oferecendo aos usuários ferramentas mais inteligentes para descobrir e reservar disponibilidades de milhas com mais rapidez.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250804253242/pt/

AwardFares' Timeline view provides a clear, color-coded visualization of daily award seat availability across different cabin classes, helping users easily spot trends and opportunities for flights.

O novo sistema inclui dois recursos poderosos: Alertas Flexíveis e Alertas em Tempo Real. Juntos, eles oferecem flexibilidade e precisão, ajudando os viajantes a maximizar seus pontos e milhas como nunca antes.

Os Alertas Flexíveis foram criados para o viajante flexível. Em vez de exigir uma rota e data exatas, os usuários podem definir critérios amplos, como “qualquer aeroporto nos EUA para a Europa durante um mês inteiro”. O sistema da AwardFares, alimentado por inteligência artificial, identifica de forma inteligente a disponibilidade correspondente, concentrando-se não apenas em rotas de alta demanda, mas também em resgates de alto valor e novas oportunidades com base em tendências do setor, dinâmica de tarifas e padrões de comportamento dos usuários.

Para viajantes com um plano específico, os Alertas em Tempo Real oferecem monitoramento preciso. Esta versão aprimorada do recurso de alerta original da plataforma permite que os usuários selecionem voos e rotas exatas. Uma melhoria importante é a capacidade de monitorar vários aeroportos e intervalos de datas estendidos em um único alerta, tornando mais fácil e eficiente rastrear as voos com milhas indispensáveis para uma viagem específica.

Este lançamento reafirma o papel da AwardFares como líder orientada para o produto no setor. A empresa tem um histórico de introdução de recursos centrados no usuário que estabelecem novos padrões, incluindo verificações de disponibilidade em tempo real, mapas interativos de assentos e seu recurso exclusivo de menu e carta de vinhos a bordo.

“Nossos usuários adoraram configurar alertas para rotas e datas específicas, e isso funcionou maravilhosamente bem. Mas somos obcecados pela experiência do usuário e vimos uma chance de ir além”, afirma Philip, cofundador da AwardFares. “Para realmente maximizar seus pontos, muitas vezes é necessário ampliar o olhar. Um alerta muito restrito pode fazer você perder uma oferta incrível de Classe Executiva saindo de uma cidade próxima ou com uma conexão conveniente. Com os novos Alertas Flex, oferecemos uma visão mais abrangente da disponibilidade de voos com milhas, revelando oportunidades que talvez o usuário jamais encontrasse sozinho. Combinados aos nossos Alertas em Tempo Real, altamente precisos, os viajantes podem montar uma estratégia poderosa para aproveitar ao máximo essas grandes chances.”

Expansão contínua da plataforma

Demonstrando seu compromisso em oferecer a ferramenta de busca mais abrangente do mercado, a AwardFares destacou a adição de vários novos programas de fidelidade ao longo do ano e planeja integrar mais parceiros nos próximos meses. Essa expansão se concentrará em áreas estratégicas, incluindo ampliar sua cobertura dentro do ecossistema Avios e adicionar novos programas de companhias aéreas com sede na América Latina. Reforçando esse compromisso com a acessibilidade global, a AwardFares também é a única ferramenta de busca por voos com milhas disponível em espanhol, posicionando-se de forma única para atender viajantes de todo o mundo hispânico.

Como acessar

Os novos Alertas em Tempo Real e Alertas Flexíveis estão disponíveis hoje para os membros Gold e Diamond da AwardFares. Para informações adicionais e para iniciar um teste gratuito, visite https://awardfares.com/.

Sobre a AwardFares

A AwardFares é uma plataforma on-line inovadora que simplifica a complexa tarefa de encontrar e reservar voos com milhas. Criada a partir da frustração dos fundadores com as ferramentas disponíveis no mercado, a AwardFares oferece uma interface ágil e intuitiva que permite aos viajantes pesquisar, de forma simultânea, em diversos programas de milhagem e alianças aéreas. Com recursos avançados como Visualização da Linha do Tempo, Mapas de Assentos em Tempo Real, Menus de Bordo e, agora, os novos Alertas em Tempo Real e Alertas Flexíveis, a missão da AwardFares é poupar tempo dos viajantes e ajudá-los a extrair o máximo valor de seus pontos e milhas – transformando viagens dos sonhos em realidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250804253242/pt/

Assessoria de Mídia

Germán Ceballos

Diretor de Marketing

media@awardfares.com

+1 774 5459975

https://awardfares.com