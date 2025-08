Catarata afeta cerca de 30% dos idosos brasileiros

A catarata representa hoje a principal causa de cegueira reversível no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, estima-se que cerca de 30% dos indivíduos com mais de 60 anos desenvolvem a doença, caracterizada pela opacificação do cristalino, estrutura responsável por focalizar as imagens na retina.

Com o avanço da idade, alterações bioquímicas naturais no olho provocam a perda de transparência do cristalino, levando à diminuição progressiva da visão. O processo pode comprometer atividades simples do cotidiano, como ler, dirigir ou identificar rostos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 100 mil cirurgias de catarata são realizadas anualmente no Sistema Único de Saúde (SUS), número ainda insuficiente diante da demanda reprimida em diversas regiões do país.

Apesar de ser uma condição especialmente comum em pessoas acima dos 60 anos, a catarata é um processo lento e gradual. Ela se inicia com a diminuição da elasticidade e da transparência do cristalino, o que leva à visão embaçada, sensibilidade à luz, percepção de halos ao redor de fontes luminosas e dificuldade visual noturna.

Apesar de ter como principal fator de risco o envelhecimento, a catarata pode se manifestar precocemente em pessoas com diabetes, histórico familiar, traumas oculares ou exposição excessiva à radiação ultravioleta. O uso prolongado de corticoides também figura entre as possíveis causas secundárias.

Campanhas periódicas de triagem, como as promovidas por institutos e fundações de saúde visual, cumprem papel fundamental na democratização do acesso ao diagnóstico e no combate à cegueira evitável. A identificação precoce e o acesso ao tratamento oportuno permanece como pilares estratégicos para reduzir os impactos da catarata na população idosa.

