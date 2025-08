MMADVS celebra 16 anos de atuação com foco na defesa jurídica de empregadores

Com trajetória iniciada em julho de 2009, a Martins Miguel Sociedade de Advogados (MMADVS) celebra 16 anos de atuação no cenário jurídico brasileiro. Formado por profissionais experientes provenientes de diferentes escritórios de advocacia, o MMADVS tem por propósito oferecer soluções jurídicas estratégicas voltadas à defesa de empregadores, com foco em direito do trabalho, direito previdenciário, relações sindicais e compliance empresarial.

Ao longo de sua trajetória, a MMADVS buscou atuar de forma técnica e pelo ativismo judicial em defesa da segurança jurídica das empresas. “Desde o início, estruturamos nossa atuação para promover sustentabilidade jurídica e reduzir os passivos trabalhistas, previdenciários e sindicais de nossos clientes”, afirma Márcia Martins Miguel, sócia-fundadora do escritório.

Com sede em São Paulo e atuação nacional, a banca presta assessoria a grandes empregadores de diversos setores da economia, incluindo logística, infraestrutura, agronegócio, transporte, varejistas, indústria e serviços. A equipe multidisciplinar é formada por especialistas com experiência de mais de 20 anos em contencioso, negociações coletivas, auditorias legais e adequação à legislação trabalhista vigente.

A MMADVS também tem ampliado sua presença em pautas contemporâneas, como a aplicação de métricas ESG+T nas relações de trabalho, sindical e previdenciário patronal, integrando direito, sustentabilidade e tecnologia. Em 2025, o escritório reforça seu compromisso com o futuro, por meio da inovação e da formação contínua de seus profissionais.

Website: https://www.linkedin.com/company/martins-miguel-sociedade-de-advogados/