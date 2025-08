Tecnotree relata fluxo de caixa livre positivo contínuo e expansão na Europa no primeiro semestre de 2025

A Tecnotree, líder global em plataformas digitais para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem para o setor de telecomunicações, anunciou hoje seus resultados financeiros para o primeiro semestre de 2025. A empresa demonstrou forte disciplina operacional, melhoria na lucratividade e crescimento sustentado, apesar das dificuldades cambiais, ao mesmo tempo em que expandiu sua presença em mercados maduros, particularmente na Europa.

Primeiro semestre (janeiro a junho de 2025)

Vendas líquidas de 34,2 milhões de euros (34,9 milhões de euros), uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior; em moeda constante, 35,9 milhões de euros, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior.

Resultado operacional de 9,6 milhões de euros (8,0 milhões de euros), um aumento de 20,6% em relação ao ano anterior.

Margem operacional melhorou para 28,0% (22,8%), um aumento de 520 pontos base em relação ao ano anterior

Perdas cambiais aumentaram para 4,0 milhões de euros (2,5 milhões de euros).

Resultado líquido de 2,6 milhões de euros (3,7 milhões de euros), uma queda de 30,0% em relação ao ano anterior.

Fluxo de caixa bruto das operações de 10,5 milhões de euros (7,3 milhões de euros).

Fluxo de caixa livre positivo de 2,1 milhões de euros (negativo de 3,9 milhões de euros).

Lucro por ação estável em 0,2 euros (0,2 euros).

Carteira de pedidos no final do período de 105,7 milhões de euros (72,6 milhões de euros), um aumento de 45,5% em relação ao ano anterior.

Principais conquistas:

Aquisição de novos clientes: expandimos nossa presença global com a assinatura de vários novos clientes na Europa, África do Sul e mercados maduros, incluindo o Reino Unido, refletindo a crescente demanda pelas plataformas digitais com tecnologia de IA da Tecnotree.

Entregas de pilha digital: concluímos com sucesso 10 entregas críticas de transformação digital para CSPs líderes, juntamente com um total de 695 recursos, avançando nas implantações nos segmentos de Operadoras de Redes Móveis Virtuais (MVNOs) e Facilitadores de Redes Móveis Virtuais (MVNX), com nossa pilha BSS nativa da nuvem.

Inovação de produtos e enriquecimento de recursos: continuamos aprimorarando os recursos dos produtos com novos recursos introduzidos nas plataformas Tecnotree Moments e Tecnotree Sensa, fortalecendo o gerenciamento de valor do cliente com IA/ML, campanha como serviço e recursos multi-cloud.

Reconhecimentos de analistas: seis relatórios estratégicos da Gartner em 2025, reforçando nossa relevância e liderança em recursos críticos de CSP: Ciclo de Hype para serviços de comunicação empresarial, 2025 Ciclo de Hype para operações e automação no setor de comunicações, 2025 Guia de mercado para soluções de gestão de receitas e monetização de CSP Guia de mercado para soluções de mercado digital B2B de CSP Guia de mercado para soluções de gestão e experiência do cliente de CSP Ciclo de Hype para experiência do cliente e monetização no setor de comunicações, 2025

Prêmios do setor: a Tecnotree foi nomeada Fornecedor de Telecomunicações do Ano no Asian Telecom Awards 2025, pelo seu pacote de CVM e Transformação de Marketing com tecnologia GenAI, desenvolvido em parceria com a Emtel — um reconhecimentoànossa inovação e impacto em toda a Ásia. Além disso, a Tecnotree foi indicada em cinco categorias no TM Forum Excellence Awards 2025, incluindo a nomeação como finalista na categoria Excelência em Implementação de ODA, destacando nossa liderança em monetização B2B2C e em implementações da Arquitetura Digital Aberta (ODA).

Parcerias estratégicas: fortalecemos alianças com integradores de sistemas globais, como HCL Tech e Accenture, acelerando nossa expansão para mercados de telecomunicações maduros. As colaborações com hiperescaladores como o Microsoft Azure continuam a aprimorar a prontidão da Tecnotree para soluções nativas em nuvem, além de ampliar nosso alcance de mercado.

Expansão de mercado e crescimento do livro de pedidos: o livro de pedidos atingiu um recorde de 105,7 milhões de euros, impulsionado por novos projetos de grande escala, principalmente no Reino Unido, Europa e África do Sul, com marcos de entrega concentrados na segunda metade de 2025 e além.

Declaração da CEO:

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, declarou: “Nossos resultados do primeiro semestre de 2025 destacam a força de nossa disciplina operacional e foco estratégico. Alcançar fluxo de caixa livre positivo pelo quinto trimestre consecutivo, ao mesmo tempo em que expandimos nossa presença em mercados maduros, reforça nossa confiança na trajetória de crescimento da Tecnotree. Continuamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras baseadas em IA que possibilitam a transformação digital de nossos clientes e desbloqueiam novas fontes de receita. Tenho orgulho de nossos parceiros e equipes por impulsionarem esse sucesso e estou confiante na continuidade desse impulso ao longo do restante do ano.”

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é líder em sistemas de suporte a negócios digitais (BSS) preparados para 5G, oferecendo soluções escaláveis para telecomunicações habilitadas por IA/ML, nativas em nuvem e multicloud. Com 59 certificações TM Forum Open API, a Tecnotree entrega plataformas ágeis para gerenciamento de pedidos e assinaturas, além de soluções fintech e mercados digitais multiexperiência B2B2X por meio do Tecnotree Moments. A empresa está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

