Lenovo lança DaaS modular para sustentabilidade a fim de gerenciar carbono, reduzir custos de TI e aumentar o retorno de investimento (ROI)

A Lenovo apresentou hoje o TruScale Device as a Service (DaaS) para Sustentabilidade, uma solução modular que ajuda as empresas a alcançar metas de sustentabilidade, enquanto moderniza a TI. A solução oferece às organizações novas ferramentas para reduzir sua pegada de carbono, prolongar a vida útil do dispositivo e acelerar a mudança para uma economia circular, tudo com suporte de mais de 15 anos de experiência em recuperação de ativos da Lenovo e mais de 1 milhão de dispositivos descartados de modo responsável1.

Em algumas implantações, o TruScale DaaS propiciou até 35% de redução nos custos de TI relacionados a dispositivos2sem o ônus do capital inicial ou dos ciclos complexos de aquisição. Pesquisas recentes do setor mostram que 62% das organizações investem em sustentabilidade devidoàeconomia de custos associada3com destaque ao duplo valor financeiro e ambiental do TruScale DaaS para Sustentabilidade da Lenovo.

Como a mais recente adiçãoàcomprovada plataforma TruScale DaaS da Lenovo, já confiável para gerenciar milhões de dispositivos no mundo todo, este modelo com foco em sustentabilidade unifica dispositivos, serviços e financiamento em uma solução escalável e baseada em assinatura. Desde o primeiro dia, cada dispositivo dá suporte a uma estratégia de TI mais circular, econômica e sustentável, e proporciona um ROI mensurável em semanas, não meses.

"As empresas estão repensando o modo como gerenciam a TI, não apenas em termos de desempenho, mas também de finalidade", afirmou John Stamer, Vice-Presidente e Diretor Geral de Serviços Globais de Produtos na Lenovo. "O TruScale DaaS para Sustentabilidade reflete nossa visão para o futuro da TI: circular por padrão, inteligente por design e responsável por resultados. É uma forma mais inteligente e resiliente de agregar valor a toda a empresa."

Potencializando a sustentabilidade através da TI circular

Opções modulares em cada estágio do ciclo de vida do dispositivo ajudam a reduzir emissões, recuperar valor e diminuir o lixo eletrônico, incluindo:

Portal do impacto de carbono - informações a nível de dispositivo em tempo real para dar suporte a relatórios de ESG.

- informações a nível de dispositivo em tempo real para dar suporte a relatórios de ESG. Dispositivos recondicionados certificados - menores custos de atualização e redução da pegada de carbono.

- menores custos de atualização e redução da pegada de carbono. Serviços de compensação de CO? - compensação de emissões do ciclo de vida integrada com ação climática verificada.

- compensação de emissões do ciclo de vida integrada com ação climática verificada. Serviços de recuperação de ativos - desmantelamento protegido e recuperação de valor residual

Conforme a McKinsey, até 60% das emissões de dispositivos do usuário final podem ser reduzidas mediante estratégias como adquirir menos dispositivos por usuário e extender sua vida útil.4 O TruScale DaaS para Sustentabilidade da Lenovo apoia este tipo de impacto ao oferecer opções modulares para estender a vida útil do dispositivo, recondicionar o hardware e compensar emissões ao longo do ciclo de vida.

Benefícios comprovados

Impacto no custo: 57% dos adotantes do DaaS relatam um menor custo por posto. 5 Os clientes da Lenovo observam uma redução de 20% no TCO. 2 A economia com manutenção de TI varia de 10 a 40%. 6

Eficiência energética do dispositivo: 100% dos laptops e desktops comerciais da Lenovo e 98% dos monitores são certificados pela ENERGY STAR®. 7



Resultados do cliente: resultados do mundo real

O Coventry University Group substituiu seu antigo parque de TI pelo TruScale DaaS e compensou 223 toneladas de CO? com uso de Serviços de Compensação de CO? da Lenovo, incluídos como parte da solução TruScale DaaS. A mudança poupou 40 horas semanais de mão de obra de TI, bem como melhorou a entrega de dispositivos e o suporte a serviços em redes mundiais de professores.

"O Lenovo TruScale nos concede a escalabilidade e a flexibilidade necessárias para gerenciar nosso parque tecnológico com eficiência e alcançar nossas metas de redução de carbono", disse Ian Dunn, Reitor do Coventry University Group. "Ele aliviou a pressão sobre nossas equipes internas, permitindo que tivéssemos mais foco em proporcionar experiências excepcionais aos alunos."

Leia a história completa | Estudo de caso

Um caminho mais inteligente para uma TI sustentável

O TruScale DaaS para Sustentabilidade da Lenovo oferece valor orientado a resultados em cinco etapas principais do ciclo de vida do dispositivo: Assessoria, Implementação, Suporte, Gerenciamento, e Aposentadoria e Atualização. Este enfoque estruturado garante que os líderes de TI possam abordar tanto a eficiência operacional como a responsabilidade ambiental em todos os pontos de contato. Ferramentas com base em IA, como Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) e Care of One™ ajudam a orientar estratégias de atualização sustentáveis e melhorar as experiências dos funcionários.

“A TI sustentável deve gerar valor, não complexidade”, disse Rakshit Ghura, Vice-Presidente e Diretor Geral de Soluções para Ambientes de Trabalho Digitais na Lenovo. "Os CIOs estão cada vez mais incumbidos de entregar desempenho empresarial e progresso em sustentabilidade em paralelo. O TruScale DaaS para Sustentabilidade da Lenovo satisfaz esta demanda com TI circular e orientada por dados, que ajuda a simplificar tomadas de decisão e otimizar o ROI desde o primeiro dia."

Saiba mais sombre a TruScale DaaS para Sustentabilidade da Lenovo e como criar sua sequência de sustentabilidade.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com, e leia as últimas notícias através de nosso StoryHub.

