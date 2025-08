MSCI avança sua estratégia de mercados privados com novas soluções desenvolvidas para sócios gerais

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) lançou duas novas soluções de dados e análise, Private Asset and Deal Metrics e Real Capital Analytics (RCA) Funds, criadas para oferecer aos sócios gerais (GPs) insights mais profundos e maior capacidade de engajamento com investidores, permitindo o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para captação e alocação de capital nos mercados de ativos privados e imóveis comerciais.

A solução Private Asset and Deal Metrics é baseada em dados de empresas privadas e de transações individuais, abrangendo mais de 26.000 operações de private equity buyout que somam US$ 2 trilhões em valor patrimonial líquido1. A solução permite que os GPs façam benchmark de performance, validem teses de investimento e interajam com mais segurança com os sócios limitados (LPs).

O RCA Funds oferece inteligência global sobre fundos imobiliários institucionais, com base em perfis de mais de 1.600 GPs e 800 LPs, além de dados de mais de 8.000 fundos imobiliários2. A solução apoia a captação de recursos dos GPs ao oferecer insights detalhados sobre os critérios de investimento dos LPs, além de ajudar a fortalecer o relacionamento com investidores por meio de dados transparentes de desempenho dos fundos para relatórios mais eficazes.

Na recente pesquisa de parceiros gerais da MSCI, mais da metade dos respondentes afirmou ter dificuldade em encontrar oportunidades atraentes, enquanto um terço identificou a captação de recursos e o fluxo de capital como seus principais desafios. À medida que os GPs enfrentam um cenário complexo e cada vez mais competitivo, essas novas soluções foram desenvolvidas para suprir lacunas críticas na transparência de dados, benchmarking e capacidade de tomada de decisão em todo o ciclo de investimento de capital.

"Os GPs enfrentam uma pressão crescente em um ambiente de mercado que continua desafiador, lidando com uma concorrência cada vez mais acirrada por capital e oportunidades de investimento, além de um escrutínio crescente por parte de investidores e reguladores", afirmou Luke Flemmer, líder de ativos privados da MSCI. "Nosso objetivo é oferecer soluções que ajudem os gestores a articular melhor seu valor, operar com mais eficiência e clareza, e fortalecer o relacionamento com os investidores. Estamos comprometidos em desenvolver um conjunto robusto de ferramentas escaláveis, análises e insights de qualidade institucional que impulsionem o sucesso dos clientes e ampliem a transparência nos mercados privados".

Enquanto a MSCI continua lançando soluções inovadoras e tecnológicas para atender às necessidades de todos os profissionais do mercado privado, esses lançamentos reforçam o compromisso contínuo da empresa em apoiar a comunidade de GPs. Essas novas soluções ampliam a linha dedicada de produtos da MSCI para GPs, incluindo o Private Capital Intel, que permite aos clientes fazer benchmark de performance com um dos maiores bancos de dados de capital privado, com ampla cobertura histórica coletada diretamente dos LPs, além da recente parceria com a Intapp para oferecer inteligência aprimorada do mercado de capital privado.

1 No segundo trimestre de 2025 2 No segundo trimestre de 2025

Sobre a MSCI

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI) fortalece os mercados financeiros globais ao conectar os diversos participantes do ecossistema por meio de uma linguagem comum. Nossos dados, análises e índices orientados por pesquisa, apoiados por tecnologia de ponta, estabelecem padrões para investidores globais e ajudam nossos clientes a compreender riscos e identificar oportunidades, permitindo decisões mais embasadas e o avanço da inovação. Atendemos gestores e proprietários de ativos, investidores de mercado privado, fundos de hedge, gestores de patrimônio, bancos, seguradoras e empresas. Para saber mais, visite www.msci.com.

