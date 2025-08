Celso Neto participou da 7ª etapa da IMSA Michelin, nos EUA

O piloto brasileiro Celso Neto participou da 7ª etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge em Road America, que aconteceu no Estado de Wisconsin (EUA) entre os dias 1 a 3 de agosto. Recentemente, o brasileiro e Ryan Eversley, seu companheiro de equipe norte-americano, ficaram em 3º lugar no circuito Canadian Tire Motorsport Park, na 6ª etapa da categoria TCR.

Segundo Celso Neto, apesar do resultado final, a preparação para a 7ª etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge em Road America foi bem-sucedida: “Entendemos que nem sempre alcançamos os resultados desejados, mas fomos bem na preparação e agora estamos focados na próxima etapa”, explica.

O piloto revela que, após o resultado positivo no Canadá, a equipe vem trabalhando com foco na velocidade do motor do carro durante as retas. “Atualmente, nosso carro está em Road América, na sede da Real Time Racing, uma equipe parceira nossa para melhorar um pouco de velocidade em reta”, evidencia.

O Road America é conhecido por suas retas longas e curvas técnicas. Para Neto, o maior diferencial nesta pista é a estabilidade nas curvas de alta velocidade. “São muito parecidas com Spa, como a última etapa do F1 agora, então tem que ter estabilidade em curva de alta velocidade e muita velocidade em retas”, afirma.

O brasileiro conta que tem perspectivas positivas para a próxima etapa. “No último ano, em 2024, a gente venceu o fim de semana em Road America. Então, eu fiz duas poles, duas vitórias. No ano anterior, também fiz pódio e em 2022 conquistei meu primeiro pódio nos Estados Unidos em Road America e também da minha equipe”, completa.

Segundo Neto, dividir o cockpit com Ryan Eversley foi positivo para ambas as partes. “A gente tem a nossa parceria. O meu foco sempre é entregar um carro para ele com poucos danos, ou dano algum, para que ele consiga ter um carro bom até o final”, explica.

O piloto acrescenta que ter um parceiro de pista é produtivo, pois conseguem desenhar uma estratégia antecipadamente. “Quanto mais eficaz esse trabalho, melhor para ele, e também busco entregar o carro na melhor posição, o máximo na frente - sempre tentamos fazer dessa forma”, complementa.

Na primeira etapa, Neto entregou em P4 e na segunda, em Searing, na liderança. Em Laguna Seca, o brasileiro saiu de último para terceiro. “ A gente tem um feedback parecido, que contribui na questão da equipe”, revela. “Às vezes, um piloto tem uma certa opinião diferente do outro, o que dificulta em termos de acerto do carro. Mas, com a gente não acontece, estamos sempre sintonizados”, observa.

Neto conta que enxerga sua trajetória internacional na IMSA com desenvolvimento na categoria: “Estou feliz. Quero conquistar a minha primeira vitória na categoria esse ano, e ficar entre os três nos pontos do campeonato”.

Atualmente, o piloto brasileiro está em quarto lugar na premiação, que vai até o terceiro lugar. “Ir para o pódio no fim do ano, estar entre os três é o nosso foco. Hoje, temos esse objetivo em mente e somos gratos a todos pela torcida e apoio”, conclui.

