Seguradora Tokio Marine lança o produto M&A

A Tokio Marine, marca parceira da Genebra Seguros, apresenta o produto M&A (Mergers and Acquisitions), que traz soluções personalizadas para negócios de fusões e aquisições no Brasil. Em um cenário de crescimento de fusões e aquisições e forte crescimento no mercado, esse novo produto visa atender às necessidades específicas do mercado brasileiro neste segmento. O lançamento do seguro M&A pela Tokio Marine se aproxima das práticas mais consolidadas dos EUA e Europa.

As empresas estão cada vez mais cientes da importância de uma boa gestão de riscos para o aumento da eficiência operacional e, além disso, empresas pouco experientes no mercado e que possuem práticas questionáveis, podem afetar o mercado como um todo.

Diante desse cenário, o seguro M&A da Tokio Marine possui um atendimento local aliado à presença global. Isso tem como foco permitir que as operações sejam tratadas com agilidade no Brasil, mas com suporte técnico de escritórios em centros financeiros como Nova York, Londres e Barcelona.

De acordo com a especialista e advogada da Genebra, Gabriela Heinen, a Tokio Marine adotou uma abordagem “tailor made” no desenvolvimento do produto, o que permite ajustar a estrutura da apólice de acordo com as particularidades de cada transação. A inclusão das corretoras nesse processo — especialmente aquelas com know-how como a Genebra — busca tornar a implementação do seguro mais estratégica para empresas que desejam proteger seus ativos e garantir uma negociação mais eficiente.

“Apesar de contar com condições gerais, a seguradora oferece flexibilidade para adequações específicas conforme o perfil do negócio, o porte da operação e os riscos identificados. A personalização cobre desde o limite de cobertura até cláusulas de retenção e exclusões, com foco em garantir alinhamento com os interesses tanto do comprador (buy-side) quanto do vendedor (sell-side)”, explica a advogada.

O seguro M&A da Tokio Marine é inspirado em modelos internacionais consolidados: um com base no modelo estadunidense, conhecido como Reps & Warranties Insurance (RWI); e outro baseado na prática europeia, chamado Warranty & Indemnity Insurance (W&I).

“Ele tem como premissa fornecer segurança jurídica, protegendo contra passivos ocultos e incertezas contratuais. Em um contexto de crescimento das operações de fusão e aquisição no Brasil — muitas impulsionadas por investimentos estrangeiros e reestruturações pós-pandemia —, esse seguro pode ajudar a viabilizar negociações ao mitigar riscos e tornar os processos mais previsíveis e fluidos”, esclarece Heinen.

Critérios de aceitação e análise de risco

Segundo a especialista da Genebra, a Tokio Marine não impõe exigências quanto ao porte da empresa, setor de atuação ou estágio da negociação para a contratação deste seguro, já que a aceitação está condicionada ao enquadramento do risco nas coberturas previstas pela apólice.

“Os riscos conhecidos previamente identificados na due diligence são excluídos, assim como garantias de pagamento. A análise inclui a entrega de documentos como o contrato de compra e venda, memorando de informações corporativas e demonstrações financeiras, preferencialmente auditadas”, explica.

Dessa forma, as corretoras especializadas atuam como facilitadoras entre seguradora e cliente, pois ajudam a estruturar o risco, reunir documentação adequada e esclarecer dúvidas técnicas.

Sobre a Genebra Corretora de Seguros

A Genebra é uma corretora fundada por profissionais do mercado financeiro, focada no atendimento a demandas do mercado corporativo. Os executivos da Genebra atuam avaliando e recomendando alternativas para proteção e multiplicação do patrimônio de seus clientes e oferecem soluções em todos os ramos de seguros, atendendo a demandas complexas e tratando o seguro como uma forma de investimento, através do qual o cliente pode maximizar o crescimento empresarial, focando a exposição a riscos nas atividades em que possui vantagem competitiva.

A empresa é especializada na criação de soluções para o mercado corporativo apresentando três linhas de negócios: seguros corporativos, plataforma de seguros e seguros de afinidade, também conhecida como linha affinity.

Para mais informações, basta acessar: https://www.genebraseguros.com.br/