Amanrasa e Porto da Barra inauguram ponto de entrega de recicláveis em Búzios

A Amanrasa (Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa) e o Porto da Barra inauguram nesta quinta-feira (7), às?11h, no Porto da Barra, no bairro Manguinhos, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o primeiro Ponto de Entrega Voluntária (PEV) exclusivo para plásticos. Com formato de baleia, o coletor alia impacto visual e proposta educativa para incentivar o descarte correto em uma área de grande circulação turística.

A ação, realizada com apoio da Prefeitura de Búzios, marca o início de uma série de instalações ao longo da área de atuação da associação, de Ponta da Sapata à Ponta do Pai Vitório, começo e fim da baía formada pelas praias de Manguinhos e Rasa. A expectativa é engajar moradores, comerciantes, frequentadores e turistas para promover a educação ambiental e reduzir a poluição costeira.

“A instalação do PEV em formato de baleia é simbólica e educativa. Queremos despertar a consciência coletiva e mostrar que o cuidado com o mar começa na forma como lidamos com nossos resíduos”, destaca Kiki Lessa, presidente da Amanrasa.

A inauguração é aberta ao público e contará com representantes da sociedade civil, poder público e empreendedores locais.