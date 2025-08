Fabio Porchat é palestrante confirmado no RD Summit 2025

Em contagem regressiva para o RD Summit 2025, a RD Station, unidade de negócios da TOTVS, anuncia a participação de Fabio Porchat no evento, um dos maiores nomes do humor e da comunicação brasileira. Faltando 100 dias para a 11ª edição do evento, o anúncio reforça o compromisso em trazer personalidades de destaque em seus segmentos, consolidando o tema “Conexões que fortalecem negócios” por meio de uma programação diversificada.

Com uma trajetória marcada pela inovação e pela versatilidade, Fabio Porchat atua em diferentes ramos. Além de ator e apresentador em programas como o multipremiado "Que História É Essa, Porchat?" (GNT) e o "Papo de Segunda", ele é co-criador do Porta dos Fundos, canal de humor que já conquistou um Emmy Internacional. Sua atuação se estende ao cinema, com filmes, e aos negócios, com projetos como a D20 Culture e o aplicativo AhShow, demonstrando sua visão empreendedora e sua habilidade em se conectar com diferentes públicos e plataformas. Voluntário em diversas organizações sociais, como a ONG Junior Achievement, ele sobe ao palco do RD Summit no dia 5 de novembro para falar sobre como empresas e personalidades podem gerar conexões por meio da responsabilidade social.

O RD Summit 2025, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, é o ponto de encontro para mais de 20 mil pessoas em busca de conteúdo prático, soluções tecnológicas e conexões profissionais. A 11ª edição do evento terá uma programação extensa, com palestras que incluem nomes como Andrew McLuhan, Carla Madeira, Erich Shibata e Sarah Buchwitz, entre outros. A presença de Fabio Porchat, com sua capacidade de conectar-se com o público e abordar temas relevantes de forma leve, adiciona uma camada de criatividade e humor que será um dos pontos altos da programação.



Outras novidades anunciadas para esta edição são o novo palco Diálogos, dedicado a painéis e podcasts ao vivo, com encontros inéditos entre grandes nomes do mercado, e as Salas de Marketing e Vendas, dois espaços exclusivos para aprofundar o que realmente move resultados, com curadoria das maiores referências do Brasil.

“A cada edição, buscamos elevar a experiência do RD Summit, trazendo conteúdo e personalidades que realmente façam a diferença para o nosso público. Nosso objetivo é que as pessoas sintam que, ao investir no RD Summit, estão investindo em resultados reais: aprendizados aplicáveis, conexões, visibilidade qualificada e avanço nos seus objetivos pessoais e profissionais. A confirmação de Fabio Porchat a 100 dias do evento é um marco importante, pois ele representa a criatividade e a capacidade de comunicação que são essenciais no cenário atual de negócios. Sua participação reforça nosso compromisso em oferecer um evento que não só educa, mas também inspira e conecta, fortalecendo o ecossistema de marketing e vendas no Brasil”, afirma Gustavo Avelar, VP da RD Station.

Consolidado como um dos principais encontros de Marketing e Vendas da América Latina e parte do calendário oficial de eventos de São Paulo, o RD Summit é uma oportunidade para profissionais e empresas de todos os portes se atualizarem sobre as últimas tendências do mercado, trocarem experiências e gerarem negócios. Com trilhas de conteúdo focadas em Marketing e Vendas, além de uma Feira de Negócios de mais de 20 mil metros quadrados, o RD Summit 2025 está com mais de 6 mil participantes confirmados e mais de 120 marcas patrocinadoras.

Programação e Ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br

