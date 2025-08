Prefeitura de Limeira realiza leilão online de 11 terrenos

A Prefeitura Municipal de Limeira/SP realizará, no dia 21 de agosto de 2025, às 10h (horário de Brasília/DF), um leilão público online com 11 terrenos disponíveis para arrematação. O certame será conduzido pelo leiloeiro Fernando Caetano Moreira Filho, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 1.247, e ocorrerá na plataforma MGL.com.br.

Os terrenos apresentam tamanhos variados, incluindo um lote de 4.836,95 m². Os endereços podem ser conferidos no Anexo I do edital, e os interessados poderão realizar visitação presencial entre 11 e 20 de agosto, em dias úteis, das 9h às 11h e das 13h às 16h.

O leilão oferece pagamento à vista ou parcelamento em até cinco vezes, com 10% do valor arrematado pago à vista e saldo corrigido pela taxa Selic. O prazo para quitação da arrematação e da comissão do leiloeiro é de três dias úteis, e as guias de pagamento serão emitidas pela Prefeitura.

Segundo o leiloeiro responsável, “o leilão oferece acesso transparente e digital a terrenos em Limeira, ampliando as opções de investimento para diferentes perfis de compradores”.

Com mercado imobiliário aquecido e diversificação econômica, Limeira apresenta potencial de valorização para imóveis urbanos. A realização do leilão reflete o esforço da administração municipal em otimizar o uso de seu patrimônio, movimentando o setor imobiliário local e possibilitando a aquisição de terrenos por diferentes perfis de compradores.

Website: https://www.mgl.com.br/lote/prefeitura-municipal-de-limeira-sp/160613/