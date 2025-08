Brasileiros assinam remix oficial de Fantasma da Ópera

Os DJs e produtores musicais Fábio Lopes e Vallent preparam um lançamento para a cena musical global: será deles a primeira releitura oficial em formato remix do clássico absoluto do teatro musical mundial, a canção “The Phantom Of The Opera”. No vocal, o tenor Thiago Arancam, que deu vida ao personagem mascarado quando a produção passou pelo Brasil.

“Estamos preparando uma versão que, apesar de ser classificada como uma faixa de música eletrônica, ela está sendo concebida para não se limitar apenas às pistas. Tenho certeza que o público dos shows do Thiago e quem gosta de música clássica também vai adorar”, antecipa o DJ que conheceu Thiago quando o tenor passou a ter a mesma agência para cuidar de sua carreira, a Explosion Music.

Foi assim que nasceu uma amizade e a vontade de produzirem algo juntos, mesclando os dois universos. Quando o DJ manifestou o sonho de tentar uma versão de “The Phantom Of the Opera”, veio o convite para uma participação especial no show de Arancam no Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto. O que era uma brincadeira foi levado para o palco após alguns ensaios. O convite se estendeu para o show seguinte, no Blue Note Rio, que teve ingressos esgotados e necessidade de abrir uma sessão extra, em ambas as apresentações em solo carioca, o público também pode conferir a versão inédita e inusitada no palco de um show de música clássica.

“Foi um sucesso inesperado, e a notícia não chegou apenas até o Rio de Janeiro, como fiz questão de comentar com a equipe de Andrew Lloyd Webber, no Reino Unido e, passadas algumas semanas, estamos aqui em Londres para assinar a liberação e receber a benção do autor ao vivo”, conta o tenor.

Na semana passada, Fábio e Thiago Arancam desembarcaram em Londres para oficializar a releitura do clássico, que estreou na Broadway em 1986. Para a produção, a dupla acaba de assinar com a Orquestra Sinfônica Estatal Russa “Evgeny Svetlanov”, uma das maiores e mais importantes do mundo, que será responsável pela execução da nova linha de cordas da faixa. Para a empreitada, Fábio Lopes também convidou o experiente produtor brasileiro Vallent, com quem já assinou como coprodutores em outras faixas.

"É um sonho que se torna realidade poder dar uma nova roupagem a uma obra tão emblemática. E fazer isso ao lado de um talento como o Thiago e agora com a força da orquestra russa é simplesmente histórico", comemora Fábio.

O lançamento oficial do remix está previsto para ainda este ano nas principais plataformas de streaming e deve ser acompanhado de um videoclipe cinematográfico.

