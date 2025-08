Ricardo Cavalcanti Ribeiro é homenageado com a Medalha Tiradentes

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) entrega, nesta terça-feira, 5 de agosto, a Medalha Tiradentes ao médico Ricardo Cavalcanti Ribeiro, professor e chefe da Divisão de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Concedida a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil ou à humanidade, a Medalha Tiradentes é a mais alta honraria do parlamento fluminense. A homenagem reconhece a trajetória exemplar do cirurgião, que soma mais de 20 mil procedimentos realizados com sucesso ao longo de sua carreira.

Além de seu trabalho como educador e médico, Ricardo Cavalcanti Ribeiro é presidente do Instituto Carlos Chagas, onde lidera projetos sociais voltados ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Com foco em reconstrução e autoestima, as ações do instituto impactam diretamente a vida de centenas de pacientes.

Com presença constante em congressos nacionais e internacionais, o professor da UNIRIO é reconhecido por introduzir inovações tecnológicas no campo da cirurgia plástica, como a técnica de retração de pele para contorno corporal, que tem revolucionado procedimentos estéticos e reparadores.

Ao comentar a homenagem, o médico destacou: “Receber a Medalha Tiradentes é mais do que um reconhecimento à minha trajetória profissional, é uma honra que compartilho com todos os que acreditam na medicina como instrumento de transformação social. Levo comigo a responsabilidade de seguir contribuindo com ética, ciência e sensibilidade”.

A cerimônia de entrega será realizada no plenário da Alerj, reunindo autoridades, colegas da área da saúde, representantes da UNIRIO e beneficiários dos projetos sociais conduzidos pelo homenageado.

Website: https://www.instagram.com/drricardocavalcanti/