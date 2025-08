Venture Global Calcasieu Pass recebe aprovação do Departamento de Energia dos EUA para aumento de capacidade

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) recebeu aprovação do Departamento de Energia dos EUA (DOE) para uma emenda de aumento de capacidade em seu projeto Calcasieu Pass LNG. A aprovação de aumento de capacidade eleva a capacidade máxima de liquefação permitida de 12,0 para 12,4 milhões de toneladas por ano (MTPA).

"A Venture Global agradece aos órgãos reguladores, incluindo o DOE, pelos esforços em priorizar e agilizar as aprovações de projetos de infraestrutura energética essenciais. Esses investimentos multibilionários serão fundamentais para que os Estados Unidos reforcem a segurança energética global e ampliem o comércio de energia com nossos parceiros ao redor do mundo", afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global.

O Calcasieu Pass, primeiro projeto da Venture Global, iniciou a produção de GNL em 2022 e começou as operações comerciais em abril de 2025. A segunda unidade da empresa, Plaquemines LNG, começou a produzir GNL em dezembro de 2024. O terceiro projeto da Venture Global, o CP2, recebeu autorização de exportação do DOE e aprovação da FERC em março de 2025 e maio de 2025, respectivamente, assinou contratos de compra e venda de longo prazo para toda a Fase Um e iniciou as obras do projeto.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira unidade em 2022 e hoje está entre as maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. O modelo de negócios verticalmente integrado da empresa abrange toda a cadeia do GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, envio e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo do Golfo do México. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) em todas as suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto aquelas que se referem a fatos ou condições históricas ou atuais, são consideradas "declarações prospectivas". Entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global, incluindo o uso dos recursos provenientes da oferta. Embora a Venture Global acredite que as expectativas refletidas nessas “declarações prospectivas” sejam razoáveis, elas são inerentemente incertas e envolvem diversos riscos e incertezas fora do controle da Venture Global. Além disso, certas premissas podem se mostrar imprecisas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles previstos ou implícitos nessas "declarações prospectivas", por diversos fatores. Essas "declarações prospectivas" são válidas apenas na data em que foram feitas e, salvo se exigido por lei, a Venture Global não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar tais "declarações prospectivas", nem de explicar por que os resultados reais podem diferir, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

Investidores:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Mídia:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com