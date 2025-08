Megacana360 acontece nos dias 6 e 7 em Campo Florido (MG)

A Megacana360, evento focado no setor bioenergético, acontece nos dias 6 e 7 de agosto de 2025, na sede da Canacampo, em Campo Florido (MG), reunindo líderes do agro, bioenergia e tecnologia. Na programação de painéis e palestras, já estão confirmados nomes relevantes no cenário mundial, entre eles, o capitão Cafu, que falará sobre liderança e motivação. Para falar de economia, a feira traz Zeina?Latif, consultora econômica e sócia da Gibraltar Consulting, que abordará os principais aspectos macroeconômicos que influenciam a cadeia produtiva.



Quem está de volta à feira é Kellen?Severo, jornalista especializada em agronegócio, e que fará uma análise do mercado global na atual conjuntura econômica, trazendo informações do agro mundial. Inteligência Artificial (IA) também será tema de painel com Victor?Salles, especialista em Inteligência Artificial e cofundador da Academia Proteus e da Hekima. Carla?Di?Pierro, psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil, falará sobre saúde mental, performance e bem-estar aplicado aos profissionais e líderes do agro.



O Painel das Tradings será comandado por Francisco Vital, diretor comercial da Usina Coruripe, com participação de Guilherme (diretor da LDC), Paulo Henrique (ADN Bioenergy), Luiz Silvestre (diretor da Sucden) e Maurício Sacramento (diretor da Cofco). O painel discutirá cenários de mercado, tendências e estratégias no setor de açúcar, etanol e bioenergia.



Ainda durante a programação, acontecerão dois painéis comemorativos. “A programação da Megacana chega diversificada, com palestrantes que compartilharão suas experiências e conhecimento. Este ano também celebramos 100 anos da Usina Coruripe e 25 anos da Canacampo, momento em que poderemos falar dos desafios desta jornada, compartilhando experiências e expectativas sobre o que está por vir, ao mesmo tempo em que homenagearemos quem ajudou a construir esta história”, destacou o presidente da Canacampo, João Bosco Salomão.



A Megacana360 reúne profissionais de diversos segmentos: produtores, técnicos, empresas de tecnologia, entidades setoriais, estudantes e autoridades. O evento oferece a oportunidade de conectar conteúdo técnico, inovação e atuação política, com a proposta de favorecer o desenvolvimento do agro regional.

O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas: Bayer, Copercana, Usina Coruripe, Codemge – Governo de Minas (Master), Carbom Brasil, Corteva, Invicta, Stoller, Pionner, Copercitrus, Sicoob Cocred (Ouro), Ubyfol, BASF, K+S, Syngenta, Vitales (Prata).

Website: https://megacana.com.br