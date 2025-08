Especialista da Vedacit dá dicas para uma impermeabilização perfeita

A impermeabilização representa, em média, apenas 1,5% do custo total de uma obra. Entretanto, quando ela não é feita de forma adequada, o custo para reparar problemas relacionados a ela pode ser seis vezes mais alto do que o investimento inicial necessário.

Além disso, mesmo sendo um percentual pequeno no total das obras, esse investimento é decisivo para a durabilidade e a segurança das construções. “A negligência nesta etapa pode trazer consequências sérias, como infiltrações, mofo, perda de desempenho estrutural e até prejuízos financeiros com reformas futuras”, afirma Anderson de Oliveira, gerente Técnico da Vedacit.

Para ajudar profissionais da construção e consumidores a evitarem esses problemas, o especialista reuniu oito dicas essenciais para garantir um processo de impermeabilização eficiente:

1 - Conhecer e respeitar as normas técnicas

As normas da ABNT, como a NBR 9575 e NBR 9574, estabelecem critérios fundamentais para a escolha, aplicação e desempenho dos sistemas de impermeabilização. Seguir essas diretrizes é o primeiro passo para garantir segurança e conformidade com os padrões da engenharia civil.

2 - Escolher o sistema correto para cada situação

Existem diferentes sistemas de impermeabilização, como mantas asfálticas, membranas líquidas, sistemas cimentícios, entre outros. Cada um tem características e usos indicados. A escolha deve considerar o tipo de estrutura, exposição à umidade, movimentações estruturais e tempo de cura.

3 - Preparar corretamente a superfície

Uma boa aderência depende da superfície estar limpa, seca, regularizada e sem contaminantes como óleos, graxas ou poeiras. A preparação é decisiva para o desempenho e a vida útil do sistema.

4 - Respeitar as condições climáticas durante a aplicação

A aplicação deve ocorrer em clima seco e temperaturas adequadas. Chuva, umidade excessiva ou sol intenso podem comprometer a aderência e o desempenho do impermeabilizante.

5 - Aplicar nas espessuras e consumo corretos

Cada produto tem especificações quanto à espessura e consumo por metro quadrado. Respeitar essas indicações é essencial para que o sistema funcione conforme o previsto. Aplicar menos produto pode comprometer a estanqueidade.

6 - Realizar testes e ensaios antes da proteção mecânica

Antes de cobrir a impermeabilização com contrapiso, piso ou terra, é importante realizar testes de estanqueidade, como o teste de carga hidrostática. Eles verificam se há falhas no sistema e evitam retrabalhos futuros.

7 - Proteger a impermeabilização contra danos mecânicos

Após a aplicação, a impermeabilização deve ser protegida contra impactos, perfurações ou tráfego de pessoas. Essa proteção pode ser feita com argamassa, concreto ou outro sistema adequado, de acordo com o tipo de uso do local.

8 - Realizar manutenção e inspeção periódica

Assim como qualquer outro sistema da construção, a impermeabilização exige inspeções regulares e manutenção preventiva, especialmente em coberturas e áreas sujeitas a movimentações e intempéries.

“Embora seja quase invisível, quando feita da forma correta, a impermeabilização é perceptível por muitos anos por conta da durabilidade, conforto e valorização do imóvel”, explica Oliveira. “Seguir essas boas práticas faz toda a diferença e evita dores de cabeça futuras”, conclui ele.

Inteligência Artificial da Vedacit ajuda consumidores a identificar problemas de infiltração?

A Vedacit lançou recentemente sua própria inteligência artificial que ajuda consumidores a identificar problemas de infiltração. A novidade chega por meio de um canal exclusivo no WhatsApp, que será atendido pelo Val, o especialista digital da marca.??

Desenvolvido para transformar o relacionamento com clientes, profissionais da construção e parceiros, o Val oferece suporte técnico completo, ele recomenda soluções sustentáveis e compartilha conteúdos sobre produtos, treinamentos e eventos. Inclusive, interpreta mensagens com contexto e responde de forma personalizada, até mesmo por áudio e foto.??

Integrado aos sistemas internos da empresa via API, o Val estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.?

Para testar, basta acessar o link: https://qrfy.io/q70v7GCIym

Website: http://www.vedacit.com.br