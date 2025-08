Beyoncé e Levi’s® lançam The Denim Cowboy

A marca Levi’s®, em cooperação com a ícone mundial Beyoncé, estreou hoje The Denim Cowboy, a última edição da campanha anual REIIMAGINE da Levi's®. O filme vincula as três edições anteriores, revelando a campanha como mais do que uma reinterpretação dos anúncios icônicos da Levi's®, com a criação de uma nova narrativa centrada no empoderamento e na reescrita das regras. Exibido em todo o The Denim Cowboy estão os ícones e peças de destaque da Levi’s® da nova coleção de jeans BEYONCÉ x LEVI’S® que servem como uniforme do filme e a mais recente pedra angular da parceria com Beyoncé, que ressalta a liderança da marca em estilo de vida de jeans.

Com uma edição exclusiva da trilha sonora de "Levi’s Jeans" do álbum vencedor do Grammy, Cowboy Carter, o filme de 90 segundos inclui novas cenas e cortes estendidos dos filmes Launderette, Pool Hall e Refrigerator lançados anteriormente, tudo inspirado nas propagandas clássicas da Levi’s® dos anos 80 e 90. Mais uma vez, a marca Levi’s® fez parceria com a diretora vencedora do Grammy, Melina Matsoukas, para dar vida a esta visão.

Ao contextualizar de novo as edições anteriores e revelar novos detalhes, The Denim Cowboy revela que o prêmio vencedor de Beyoncé no jogo de bilhar não é outro senão o jeans 501® do tubarão local, interpretado pelo premiado ator Timothy Olyphant (Justified, Deadwood). Beyoncé arrasa com um Shrunken Trucker cristalizado dos anos 90 combinado com a calça jeans 501® Curve, uma nova e inovadora silhueta 501® desenvolvida para comemorar e valorizar as curvas sem comprometer a autêntica silhueta reta que torna a 501® tão atemporal e duradoura. Ao canalizar o glamour ousado revelado pela primeira vez em Pool Hall, os jeans Western Crystal ’90s Shrunken Trucker e Western Crystal 501® Curve surgem como peças de destaque da coleção de jeans BEYONCÉ x LEVI’S®.

"The Denim Cowboy marca o ápice da inovadora campanha REIIMAGINE da Levi’s®, ressaltando a celebração final de uma parceria que explorou a reinvenção e a reinterpretação a cada momento", disse Kenny Mitchell, Diretor Global de Marketing da marca Levi’s® na Levi Strauss & Co. "A campanha representa um novo nível e escala de cooperação que colocou as mulheres no centro da narrativa e deu início a uma nova edição icônica na história da Levi’s® que continua reafirmando o lugar da marca no centro da cultura."

A parceria alcançou um clímax deslumbrante durante as atuações finais de Beyoncé na COWBOY CARTER TOUR em Las Vegas, onde toda a equipe de dança do ícone iluminou o palco com as novas e brilhantes peças da coleção de jeans BEYONCÉ x LEVI’S®, com visuais inspirados no espírito audaz da campanha REIIMAGINE em curso.

A coleção de jeans BEYONCÉ x LEVI’S®, incluindo o Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker (US$ 250) e o Western Crystal 501® Curve (US$ 150), junto com outros dois conjuntos de jeans da cabeça aos pés estarão disponíveis a partir de 4 de agosto em Beyonce.com e a nível mundial em 7 de agosto no site Levi.com e lojas Levi’s® selecionadas.

The Denim Cowboy é lançada com uma campanha mundial totalmente integrada, incluindo televisão, mídia digital, mídias sociais e publicidade externa. A campanha mantém a tradição da Levi’s® de trabalhar com os talentos criativos mais célebres da atualidade. Matsoukas colaborou com o diretor de fotografia vencedor do Emmy, Marcell Rév, e o aclamado fotógrafo, Mason Poole para captar a essência visual da campanha REIIMAGINE, que acrescentou outro nívelàrica coleção de campanhas icônicas da Levi’s®.

Para mais informações sobre a campanha REIIMAGINE, acesse levi.com e siga @levis no Instagram e no TikTok.

A campanha foi concebida em parceria criativa com a TBWAChiatDay LA e a Parkwood Entertainment, e produzida pela de la revolu?ion/PRETTYBIRD.

Sobre a marca Levi’s®

A marca Levi’s® personifica o estilo americano clássico e o estilo despojado e descontraído. Desde sua invenção pela Levi Strauss & Co. em 1873, os jeans Levi’s® se tornaram uma das peças de roupa mais reconhecidas do mundo, cativando a imaginação e a fidelidade de pessoas por gerações. Hoje, o portfólio da marca Levi’s® continua evoluindo mediante um espírito pioneiro e inovador incansável, incomparável no setor do vestuário. Nossa linha de jeans e acessórios de ponta está disponível em mais de 120 países, permitindo que pessoas do mundo todo expressem seu estilo pessoal. Para mais informações sobre a marca Levi’s®, seus produtos e lojas, acesse levi.com.

Sobre a Levi Strauss & Co.

A Levi Strauss & Co. é uma das maiores empresas de vestuário de marca do mundo e líder mundial em jeans. A empresa cria e comercializa jeans, roupas casuais e acessórios para homens, mulheres e crianças sob as marcas Levi's®, Dockers®, Levi Strauss Signature™ e Beyond Yoga®. Seus produtos são vendidos em mais de 120 países, através de uma combinação de redes varejistas, lojas de departamento, sites online e uma presença internacional em cerca de 3.400 lojas da própria marca e lojas em shoppings. A receita líquida reportada pela Levi Strauss & Co. em 2024 foi de US$ 6,4 bilhões. Para mais informações, acesse http://levistrauss.com, e para notícias e anúncios da empresa acesse http://investors.levistrauss.com.

