Campanha Trato volta a ser veiculada em agosto

A campanha publicitária da Yakult do Brasil volta ao ar em agosto, utilizando o poder da música para estimular os consumidores a conhecerem os leites fermentados da marca. Com o título ‘Trato’, o filme traz um jingle exclusivo fazendo a ligação entre o termo ‘trato’ (que significa combinado) com ‘trato gastrointestinal’, que contempla os principais órgãos do sistema digestório, incluindo os intestinos.

Ao propor um trato com a saúde, a Yakult também visa familiarizar o consumidor com o termo trato gastrointestinal, que está presente nas embalagens dos leites fermentados da marca: ‘O leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’. Esta alegação foi aprovada em 2024 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — órgão regulador de alimentos e medicamentos no Brasil — para o probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS), exclusivo da Yakult.

“Nosso objetivo, todos os anos, é fazer uma campanha publicitária alegre para estimular os consumidores a serem mais saudáveis e felizes”, afirma o diretor-presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto. O executivo reforça que a palavra trato é o grande trunfo da campanha. Afinal, além de remeter ao comprometimento que as pessoas devem ter com a própria saúde, o termo trato gastrointestinal significa sistema gastrointestinal, um conjunto de órgãos que é fundamental à saúde geral e à imunidade.

A campanha



No filme de 30 segundos, os personagens vão mostrando os leites fermentados de forma descontraída, sempre acompanhados pelo jingle “Eu te trato bem, com Yakult, eu me trato bem, com Yakult”. O trato com o Leite Fermentado Yakult, dirigido para toda a família, é feito por uma mãe e sua filha combinando de tomar Yakult todos os dias.

Um executivo no supermercado lembra que seu trato com a saúde é tomar Yakult 40. Esta versão de leite fermentado contém 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota e é indicada para pessoas de vida agitada e idosos. Assim, um casal de idosos também aparece feliz tomando seu Yakult 40, dançando e cantando o jingle da campanha.

Já o trato do Yakult 40 light — também com 40 bilhões de LcS e dirigido a pessoas que desejam uma dieta com menos calorias — é feito por uma jovem saudável e animada que treina em uma academia. A cada personagem, o filme mostra uma visualização gráfica dos benefícios dos leites fermentados da Yakult para a saúde do intestino.

A última cena mostra uma comerciante autônoma dos produtos da marca convidando o público a fazer um trato consigo mesmo, deixando os leites fermentados da Yakult contribuírem com a saúde do trato gastrointestinal. O filme termina incentivando o consumidor a experimentar os leites fermentados e conhecer os benefícios da cepa Lactobacillus casei Shirota.

Além de a campanha ser veiculada em emissoras de televisão, haverá ação de merchandising, marketplace em sites e aplicativos de algumas redes de supermercados, assim como displays digitais nas gôndolas de algumas lojas. Também serão realizadas publicações nas redes sociais oficiais da Yakult do Brasil (Facebook, TikTok e Instagram). A campanha estará disponível no mês de agosto.

Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025.



Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.



Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=WUfcqjqTqbo







Website: https://www.yakult.com.br/