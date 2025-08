LambdaTest e Lab49 estabelecem parceria estratégica para promover testes de software orientados por IA em serviços financeiros

A LambdaTest, uma plataforma de engenharia de qualidade baseada na GenAI nativa, estabeleceu uma aliança estratégica com a Lab49, uma consultoria líder especializada em estratégia, design e tecnologia para o mercado de capitais para ajudar empresas do setor financeiro a atualizar seus testes de software e fomentar a inovação digital.

A parceria integra os recursos de automação de testes da IA nativa de próxima geração da Lambdatest e o histórico comprovado da Lab49 na entrega de soluções de nível corporativo para as principais instituições financeiras do mundo. Juntas, elas pretendem impulsionar as iniciativas de transformação digital, possibilitando pipelines de entrega de software mais ágeis, inteligentes e resistentes.

“Com a crescente adoção de tecnologias digitais e a crescente pressão regulatória, sobretudo no setor financeiro, os testes de software devem evoluir além da velocidade e da precisão”, afirmou Sudhir Joshi, vice-presidente de Alianças e Canais da Lambdatest. “O domínio avançado de FSI da LAB49 e a experiência em tecnologia se alinham perfeitamente com os pontos fortes de nossa plataforma de teste de IA nativa. Esta parceria possibilita que as instituições financeiras minimizem o risco de liberação, agilizem a entrega e proporcionem experiências digitais excepcionais.”

Com o crescimento da procura por aplicativos seguros, expansíveis e de alta performance para gestão de bancos, comércio e ativos, a parceria entre a Lambdatest e a Lab49 auxiliará as instituições a implementar estratégias de testes inteligentes. Ao utilizar a automação orientada por IA, a realização de testes que se corrigem sozinhos e os insights de qualidade em tempo real, as equipes conseguem reduzir os ciclos de teste e otimizar o tempo até o mercado.

“Nossos clientes lidam com significativa complexidade e pressão para inovar em estruturas regulatórias rigorosas”, afirmou Kaim Khairov, diretor de engenharia da Lab49. “Ao firmar essa parceria com a Lambdatest, possibilitamos que eles utilizem a automação nativa para aprimorar a engenharia de qualidade, reduzir o risco operacional e agilizar a entrega de plataformas digitais consistentes.”

Esta parceria estratégica fortalece a determinação de ambas as empresas em reformular o teste de software empresarial e possibilitar o futuro da engenharia inteligente e baseada em IA em serviços financeiros e além.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade com tecnologia GenAI que capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com entregas mais rápidas. Desenvolvida para a expansividade, ela oferece uma nuvem de testes integral com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com o gerenciamento de testes de IA nativa, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest tem suporte para o Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como o HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

Sobre a Lab49

A Lab49, uma consultoria pertencente ao ION Group, desenvolve tecnologia personalizada em parceria com as empresas mais relevantes no setor financeiro. Um foco especial em finanças, estratégia unificada, design e conhecimento em desenvolvimento de produtos posicionam a empresa de maneira única para oferecer as soluções mais inovadoras do setor, adaptadas às necessidades comerciais e técnicas complexas e diversificadas dos clientes. Um parceiro consolidado nos mercados financeiros, a Lab49 executou centenas de projetos para a maioria dos bancos de investimento de nível um do mundo inteiro, bem como para as maiores empresas do setor de compra em todo o mundo.

Para mais informações, acesse https://www.lab49.com

