CNC abre debate sobre turismo responsável em seminário

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), realiza o Seminário Turismo Responsável no próximo dia 6 de agosto, no auditório da CNC, em Brasília (SBN – Quadra 01, bloco B, nº 14 – 1º subsolo). Com curadoria da ONG Instituto Aupaba, que atua com educação para o setor e desenvolvimento territorial, o evento destaca o turismo responsável como motor de desenvolvimento sustentável dos territórios e de inclusão social, beneficiando diretamente as comunidades locais. A proposta é debater políticas públicas e propor uma visão mais integradora do setor de turismo.

O seminário reunirá empresários, especialistas e representantes do poder público para debater práticas e iniciativas que impulsionem um turismo mais consciente, sustentável e transformador. As contribuições do evento serão sistematizadas e encaminhadas para a COP 30, como parte da construção de uma agenda nacional voltada ao turismo responsável.

Segundo José Roberto Tadros, presidente da CNC, o encontro representa uma oportunidade para formular propostas de políticas públicas que consolidem essa abordagem em todo o país.

“É fundamental ampliarmos o debate em torno de um turismo responsável para que o Brasil, com todo seu potencial, cresça de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e promovendo transformação social nas comunidades locais”, destaca.

Para Luciana De Lamare, presidente da ONG Aupaba, o seminário é um marco no fortalecimento do setor: “A Aupaba atua com educação para o setor e desenvolvimento territorial, e acredita no turismo como uma ferramenta potente de transformação. Não se trata apenas de projetos em favelas, embora tenhamos iniciativas importantes nesses territórios, mas de um trabalho mais amplo, que envolve desenvolvimento territorial a partir do design regenerativo, educação ambiental e patrimonial, e empreendedorismo em turismo. Um exemplo é a Jornada Inovadora do Turismo, desenvolvido para favelas do Rio, mas com potencial de escalabilidade para diversos outros contextos. Esse tipo de abordagem amplia os impactos positivos e fortalece a construção de políticas públicas mais integradoras para o setor”.

O evento é híbrido e poderá ser acompanhado presencialmente ou ao vivo, pelo canal oficial da TV CNC no YouTube: https://www.youtube.com/@TVCNConline

Serviço



Seminário Turismo Responsável – CNC e CETUR



Data: 6 de agosto de 2025



Horário: 9h às 17h



Local: auditório CNC – SBN Quadra 01, Bloco B, nº 14 – 1º subsolo, Brasília – DF



Transmissão online: canal TVCNC Online no YouTube



Inscrições gratuitas: sympla.com.br/evento-online/seminario-turismo-responsavel/3012077

Website: https://institutoaupaba.org/