Transição do GLP ao gás natural impulsiona agenda ESG

A Hoff Analytics, empresa especializada em inteligência de dados para o setor de construção e infraestrutura, divulgou no segundo semestre de 2025 um estudo que aponta o potencial de conversão de empreendimentos imobiliários que utilizam Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para Gás Natural (GN). A análise, realizada por meio de tecnologia proprietária, tem como objetivo apoiar o setor na transição energética e no alinhamento às diretrizes ESG (ambiental, social e de governança).

Segundo estudo do Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, a demanda por gás natural nos segmentos residencial, comercial e industrial deve crescer 37,5% na próxima década. Para Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, esse cenário reforça a importância da identificação de regiões com maior concentração de imóveis ainda operando com GLP.

“O levantamento identificou milhares de empreendimentos residenciais ainda abastecidos com GLP e estimou o volume de unidades com viabilidade técnica e geográfica para migração. A metodologia considera registros técnicos de instalações, dados regulatórios e informações urbanísticas, cruzados com indicadores de rede de abastecimento. O crescimento previsto na demanda por GN evidencia a necessidade de mapear as áreas com potencial de conversão e orientar estrategicamente os investimentos em infraestrutura. Nosso estudo entrega esse panorama com base em dados estruturados e análises geoespaciais”, afirma Bichoff.

Além da eficiência energética, o gás natural possui menor impacto ambiental se comparado ao GLP, com redução nas emissões de carbono e maior segurança operacional, aspectos que contribuem diretamente para metas ESG.

“A substituição do GLP pelo gás natural está alinhada às práticas sustentáveis exigidas pelo mercado e pela sociedade. O estudo também contribui para políticas públicas e decisões de negócios mais conscientes”, acrescenta Bichoff.

Embora o foco da pesquisa esteja em empreendimentos residenciais, a tecnologia utilizada também permite aplicações em imóveis comerciais e industriais, ampliando a abrangência da análise e as oportunidades de expansão para as distribuidoras.

“A inteligência de dados aplicada à infraestrutura urbana é essencial para antecipar demandas, otimizar investimentos e reduzir impactos. A Hoff se posiciona como parceira estratégica nesse processo”, finaliza.

Website: http://www.hoffanalytics.com.br