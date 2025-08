Projeto aposta em RWAs sustentáveis no mercado global

Realizado entre maio e novembro de 2025, o programa LIFT Learning, patrocinado pela VERT Capital e Gnosis, anunciou o projeto RWA Sustentável, uma iniciativa que reúne pesquisadores da PUC-Rio, especialistas do Banco Central e da Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac).

O objetivo é investigar caminhos para o desenvolvimento de uma infraestrutura regulatória e tecnológica voltada à emissão e negociação de ativos reais tokenizados (RWAs) com atributos de sustentabilidade, viabilizando sua aquisição por investidores estrangeiros.

“O projeto foi selecionado por abordar o desafio real de tornar o Brasil mais competitivo no mercado internacional de finanças sustentáveis”, afirma Danielle Teixeira, líder de inovação aberta da Fenasbac.

A profissional também destaca que o projeto visa criar bases para que instrumentos digitais lastreados em ativos reais brasileiros (como créditos de carbono ou CPRs) possam ser emitidos, liquidados e negociados via blockchain pública, com compliance regulatório, rastreabilidade ambiental e interoperabilidade global.

Segundo Danielle, o desenvolvimento da iniciativa será estruturado em duas frentes complementares, a partir do diálogo com os parceiros envolvidos. “A frente regulatória vai investigar os requisitos legais para emissão, circulação e elegibilidade dos ativos tokenizados, incluindo o estudo de diferentes jurisdições (como UE, Suíça, EUA, Singapura, Hong Kong e Emirados Árabes)”, detalha.

Já a frente tecnológica, explica ela, irá explorar a padronização de tokens com critérios de sustentabilidade e a implementação de contratos inteligentes utilizando a infraestrutura da Gnosis (Ethereum). O foco estará na programabilidade de regras ambientais, auditoria automatizada e integração com os padrões do Drex.

Cinco instituições participam do desenvolvimento do projeto

Danielle destaca a atuação conjunta de cinco instituições no desenvolvimento do RWA Sustentável: a VERT Capital e a Gnosis como sponsors, responsáveis pela proposta do projeto de pesquisa; a PUC-Rio, instituição de ensino parceira do LIFT Learning, que irá desenvolver a pesquisa aplicada; a Fenasbac, co-coordenadora do projeto de pesquisa, e do ecossistema LIFT, em conjunto com o Banco Central, que contribui com o direcionamento estratégico, temático e regulatório.

Segundo Viviane Torinelli, que coordena a atuação do Banco Central nesse projeto, "a iniciativa do RWA Sustentável está alinhada com outros esforços da instituição, em conjunto com o sistema financeiro e a comunidade de inovação, para estimular a inovação financeira e tecnológica para a sustentabilidade”.

Critérios ambientais e justiça climática

De acordo com Danielle Teixeira, o projeto também busca incorporar na estruturação dos ativos critérios ambientais reconhecidos internacionalmente, como emissões evitadas, carbono sequestrado e práticas sustentáveis.

Além disso, a pesquisa aplicada da edição atual, ao incluir esses critérios ambientais de forma estruturada à solução desenvolvida, busca proporcionar mais liquidez ao mercado brasileiro e competitividade dos ativos nacionais em mercados globais, fortalecendo o acesso de produtores rurais sustentáveis ao crédito”, conclui a representante da Fenasbac.