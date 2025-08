Genebra Seguros marca presença no Congresso CVG RS

A Genebra Seguros marcou presença na primeira edição do Congresso CVG RS: Como Vender Seguro de Pessoas, realizado no último dia 26 de junho de 2025, na PUCRS, em Porto Alegre (RS).

Para Matheus Pacheco, representante da Genebra Seguros, a participação da empresa no congresso permitiu a troca de experiências, o contato com diferentes visões do setor e a discussão sobre formas de oferecer proteção financeira de maneira mais acessível e aplicada ao cotidiano das pessoas.

“Eventos como o Congresso CVG RS são essenciais para o debate entre profissionais sobre como melhor ofertar a proteção financeira, além de possibilitarem o compartilhamento de ideias e estratégias que podemos aplicar no mercado. Esses momentos promovem uma troca que contribui para aprimorar a forma como levamos segurança às pessoas no dia a dia”, avalia.

Ainda de acordo com o profissional, o encontro reforçou a importância de apresentar ao cliente um seguro que vá além da cobertura em caso de falecimento. “As propostas precisam incluir benefícios que também protejam em vida, como coberturas para doenças graves, invalidez e assistências que fazem diferença no dia a dia. Nosso foco é entregar um cuidado completo e contínuo aos nossos clientes”, ressalta.

O congresso também possibilitou interações com parceiros comerciais, corretores e especialistas em produto que compartilham do objetivo de ampliar o acesso ao seguro de vida e oferecer soluções relevantes para a sociedade. “Foi uma experiência leve, produtiva e bastante alinhada com a proposta da Genebra”, celebra.

Segundo Matheus, o papel social do corretor de seguros é de grande relevância e, por isso, é fundamental estar sempre preparado para orientar e oferecer o melhor produto ao cliente. Para ele, encontros como o Congresso CVG RS são ambientes ideais para um aprendizado técnico, humano e estratégico.

“O que mais nos chamou a atenção foi como os debates trouxeram o seguro de vida para um lugar mais próximo do cotidiano das pessoas. Houve um olhar mais realista e humano sobre o papel do seguro na vida do brasileiro, não como algo distante ou restrito a momentos extremos, mas como uma ferramenta de apoio, cuidado e planejamento. Isso reforça muito a forma como queremos comunicar e oferecer nossos produtos”, detalha.

Atualmente, um dos maiores desafios do setor, segundo ele, é desmistificar a ideia de que o seguro de vida é caro, burocrático ou serve apenas para situações extremas.

“Precisamos mostrar que esse produto é uma ferramenta de proteção acessível, simples e que faz sentido em diferentes momentos da vida. O congresso reforçou esse entendimento e nos inspirou a continuar apostando em uma comunicação mais próxima, didática e transparente com o cliente”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.genebraseguros.com.br/