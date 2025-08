Nexusguard posicionada como Líder na SPARK Matrix™: Distributed Denial of Service (DDoS) Mitigation, 2025 by QKS Group

PUNE, Índia, Aug. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O QKS Group anunciou hoje que nomeou a Nexusguard como líder na SPARK Matrix™: Distributed Denial of Service (DDoS) Mitigation , 2025.

Lokesh Biswal, Analista do QKS Group, disse: “A Nexusguard oferece mitigação de DDoS orientada por IA para CSPs, combinando centros globais de depuração com Bastions no local. Sua plataforma modular suporta proteção de várias camadas e resposta em tempo real para serviços críticos.”

O QKS Group SPARK Matrix™ inclui análise de tendências e dinâmica do mercado global, cenário de fornecedores e posicionamento competitivo. O estudo também fornece uma análise competitiva e classificação dos provedores de Distributed Denial of Service Mitigation na forma da SPARK Matrix™.

“Temos orgulho de ser nomeados Líder na SPARK Matrix™ de DDoS Mitigation. Desde o nosso início até agora atendendo mais de 100 ISPs em todo o mundo, nosso foco permanece nas necessidades em evolução dos Provedores de Serviços de Comunicações. Esse reconhecimento destaca nossa inovação e o movimento do mercado em direçãoàmitigação escalável e focada em telecomunicações. Com o aumento crescente das ameaças, continuamos comprometidos em ajudar os CSPs a oferecer a proteção e o desempenho que seus clientes esperam.” Donny Chong, Diretor de Produtos da Nexusguard.

Sobre a Nexusguard:

Fundada em 2008, a Nexusguard opera globalmente com sede em Singapura. A Nexusguard é uma fornecedora confiável de soluções de proteção contra DDoS, dedicada a ajudar empresas e CSPs a proteger suas redes, aplicativos da web e DNS contra ataques maliciosos. Com a nossa tecnologia de defesa proprietária Bastions DDoS e uma rede global de mais de 50 centros de depuração DDoS, fornecemos soluções confiáveis e escaláveis que garantem a disponibilidade do serviço e a continuidade operacional. Com a confiança de mais de 100 CSPs, incluindo alguns dos 10 melhores CSPs do mundo, e protegendo mais de 50.000 ASNs, a Nexusguard protege as organizações em todo o mundo contra ameaças em evolução com proteção abrangente e proativa. Visite www.nexusguard.com .

Sobre o QKS Group

O Grupo QKS é uma empresa global de consultoria que capacita as organizações a alcançarem a transformação dos negócios por meio de orientação estratégica de crescimento. Nossos insights orientados por pesquisas ajudam os clientes a lidarem com mudanças e aproveitarem oportunidades, criando estratégias resilientes e futuristas.

Contato com a Mídia: Benjamin Yip Dirigente de Marketing Media@nexusguard.com Contato com a Mídia: QKS Group Shraddha Roy Email: shraddha.r@qksgroup.com

