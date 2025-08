Bitget possibilita a abertura de investimentos passivos com aquisição automática e retorno anual de até 30%

VICTORIA, Seychelles, Aug. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, lançou seu novo recurso de compra recorrente, que permite um plano de investimento sistemático, possibilitando aos usuários agendar aquisições automatizadas de criptomoedas usando os cartões Visa e Mastercard. O recurso foi desenvolvido para ajudar os usuários a criarem portfólios de criptomoedas de longo prazo com o mínimo de esforço, aplicando uma estratégia comprovada, conhecida como Dollar Cost Averaging (DCA) — um método que historicamente gerou retornos de até 30% ou mais em ciclos de mercado em alta.

Com o Recurring Buy, nosso recurso de compra recorrente, os usuários podem optar por comprar criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum em intervalos fixos — diariamente, semanalmente ou mensalmente — sem a necessidade de realizar negociações manualmente ou reagir emocionalmenteàvolatilidade do mercado. Esta ferramenta permite que os usuários automatizem sua jornada de investimentos e aumentem seus ativos de forma consistente, tornando-a ideal para iniciantes ou investidores muito ocupados que buscam uma exposição passiva ao mercado de criptomoedas.

O novo recurso da Bitget oferece uma experiência de acesso descomplicada, permitindo pagamentos diretos com cartão para compras recorrentes de criptomoedas. Diferentemente dos fluxos de compra tradicionais, que dependem de temporização manual ou transferências bancárias atrasadas, o Recurring Buy garante execução instantânea, maior eficiência e uma experiência de investimento totalmente autônoma. Depois que o usuário configura sua programação recorrente, o sistema cuida do restante — comprando a criptomoeda selecionada automaticamente, sem a necessidade de qualquer outra ação.

A lógica por trás do DCA é simples, mas poderosa: ao distribuir as compras ao longo do tempo, os investidores podem se libertar da pressão de escolher o momento certo do mercado e, dessa forma, reduzir o impacto das flutuações de preços no curto prazo. Essa abordagem tem sido adotada há muito tempo por investidores tradicionais e agora está ganhando popularidade no setor de criptomoedas. Na verdade, muitos proprietários bem-sucedidos de Bitcoin e Ethereum em longo prazo começaram com investimentos pequenos e regulares — feitos automaticamente e sem negociação ativa — e viram seus portfólios crescerem de forma significativa durante grandes períodos de alta.

Gracy Chen, CEO da Bitget, comentou sobre o lançamento: “Desenvolvemos o Recurring Buy para ajudar os usuários a investirem com mais inteligência, não com mais esforço. A estratégia por trás disso já se provou inúmeras vezes: quando os usuários se comprometem com a acumulação regular e em longo prazo, eles ficam melhor posicionados para aproveitar a próxima onda de crescimento do mercado. Esse recurso torna essa estratégia fácil e acessível a todos.”

O Recurring Buy da Bitget faz parte de sua missão mais ampla de oferecer aos usuários ferramentas inteligentes, seguras e acessíveis para construir riqueza digital. Ao combinar automação, mínimos obstáculosàentrada e uma interface amigável, este recurso torna tudo mais fácil para qualquer pessoa que deseje começar — ou continuar — sua jornada em criptomoedas com disciplina e confiança.

Para obter mais detalhes sobre como configurá-lo, os usuários podem acessá-lo aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira criptográfica líder sem custódia que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira.

