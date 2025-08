Williams Racing apresentará carro com pintura escolhida por fãs no GP Brasil F1

Este ano, a pintura vencedora será exibida exclusivamente no Grande Prêmio de F1 do Brasil, em São Paulo, no dia 9 de novembro, e a votação já está aberta. O tema da campanha deste ano, Driven by Words – Movido por Palavras, convida os fãs a definir, em uma única palavra, seu sentimento ou impressão sobre o que significa a paixão pela velocidade, pela competição e pelo legado da Gulf. As palavras mais votadas serão estampadas no FW47, que será exibido unicamente no Brasil, no GP de São Paulo.

O concurso já está disponível no site da Gulf Oil Brasil, onde os interessados podem enviar suas palavras pelo formulário até 25 de agosto.

A campanha de escolha da pintura do FW47 da Gulf e Atlassian Williams Racing repete a edição de 2023, quando os fãs puderam selecionar as cores e o design do carro entre quatro modelos com temas distintos.

Com 180 mil votos, a pintura Bolder than Bold foi a vencedora e o carro participou dos Grandes Prêmios de Singapura, Catar e Japão. Em 2024, os fãs brasileiros também tiveram a oportunidade de vê-lo em ação no Gulf Speed Festival, em São Paulo.

A iniciativa reflete a proposta comum da Gulf e da Atlassian Williams Racing de ampliar o engajamento global dos fãs e de integrar diferentes públicos às ações da equipe. A campanha também reforça a continuidade de projetos que conectam tradição, participação do público e a presença das marcas em etapas estratégicas do campeonato.

Website: https://brasil.gulfoilltd.com/partnerships/williams/driven-by-words-livery