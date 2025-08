Quase metade dos roubos de entregas ocorre entre 10h e 14h

O Panorama de Roubo de Cargas e Veículos em São Paulo, estudo inédito da GIF International, consultoria especialista em combate a fraudes corporativas, revela que 49% dos roubos de carga em operações de entregas na Grande São Paulo acontecem entre 10h e 14h, justamente no horário de maior volume de entregas.

O dado, que acende um sinal de alerta para o setor logístico, de transportes, entregas, mobilidade e e-commerce, foi obtido a partir da análise de informações operacionais das ações da GIF International, contando com 3.536 ocorrências no Brasil, sendo 2.586 apenas no estado de São Paulo, e com o cruzamento do banco de dados públicos da Secretaria de Segurança Pública de SP.

Além da concentração no horário do almoço, o levantamento apontou que veículos maiores, como utilitários, vans e VUCs, representam 56% das ocorrências, sendo alvos preferenciais por transportarem maior volume de mercadorias.

A pesquisa também identificou indícios de participação interna em 45% dos casos, o que evidencia fragilidades em processos de onboarding de novos profissionais e prestadores de serviços, falta de rigor no controle e monitoramento de equipes terceirizadas e motoristas.

Para o CEO da GIF International, Pablo Colombres, a atuação das quadrilhas é cada vez mais estratégica, organizada e adaptada ao cotidiano das operações logísticas.

“Os dados mostram que o crime se profissionalizou. Os ataques ocorrem quando as entregas estão em andamento, aproveitando vulnerabilidades operacionais e previsibilidade das rotas. As empresas precisam agir com inteligência, integrando prevenção, investigação e análise de riscos em suas rotinas”, destaca Colombres.

O estudo também revela que as dez localidades e bairros de São Paulo com maior número de ocorrências de roubo e furto de carga de entregas respondem por 9,2% dos casos no estado, reforçando que a geolocalização é um elemento essencial na estratégia de segurança. Este recurso, inclusive, já é amplamente utilizado por aplicativos de mobilidade por meio de sistemas de localização e alertas que indicam zonas de risco.

“A GIF International atua com um ecossistema de soluções integradas para prevenção, detecção e investigação de fraudes, apoiando empresas dos segmentos mais impactados no roubo de cargas, como logística, e-commerce, transportadoras, entre outros, para mitigar as perdas e minimizar riscos”, completa o CEO da empresa.

Sobre a GIF International



Com mais de 30 anos de mercado e clientes em 17 países, a GIF International possui um ecossistema de soluções integradas e personalizadas de combate a fraudes para as necessidades de cada cliente, combinando inteligência analítica, tecnologia, expertise e estratégia para apoiar empresas no desenvolvimento de operações mais seguras e relações confiáveis.



Para saber mais informações, é possível ler o estudo completo: Panorama do Roubo de Cargas e Veículos em São Paulo 2025.



Website: http://gifconsulting.com