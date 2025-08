Instituto abre inscrições para cursos gratuitos em 4 estados

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) - que há 27 anos atua na formação e empregabilidade de jovens para o mercado de trabalho por meio de cursos gratuitos - está com 1.110 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos destinados a jovens de 15 a 29 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino. As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP), Hortolândia (SP), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). As inscrições estão abertas até o dia 6 de agosto no site do IOS.

Em São Paulo, estão disponíveis 730 vagas nos cursos de Gestão Empresarial com ERP, Power BI, Programação Web, Suporte de TI, Protheus Contábil e Pacote Office com Suporte Zendesk, divididas nas unidades: Santana (sede), Itaquera, Santo Amaro e Barueri. Em Hortolândia, são 40 vagas para Suporte de TI. Recife está com 80 vagas também para o curso de Gestão Empresarial com ERP e Porto Alegre conta com 60 vagas para o curso de Programação Web. Belo Horizonte oferece 200 vagas em Gestão Empresarial com ERP, nas unidades Barreiro e São Gabriel – nesta unidade, especificamente, os cursos são para jovens de 15 a 17 anos.

Com duração de até cinco meses, as aulas acontecem em formato presencial, no período da manhã, tarde ou noite, nas unidades do IOS. Os cursos têm previsão de início em agosto.

Conteúdo dos cursos

Os cursos do IOS não exigem conhecimentos prévios e incluem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão empresarial, programação e inteligência de dados, além de conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills). Na grade curricular, também são contemplados conceitos e práticas de vivência corporativa, que trabalham o desenvolvimento das habilidades comportamentais dos alunos, incluindo postura em ambiente de trabalho, comunicação, ensino de como elaborar e-mails, apresentações, ter visão do negócio e, até mesmo, desenvolver o briefing de um produto.

Além dos professores específicos para cada conteúdo, o IOS conta com uma equipe de profissionais multidisciplinar composta por instrutores, monitores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos. Eles atuam próximo à realidade dos alunos oferecendo também todo suporte emocional para que eles possam desenvolver ainda mais seu potencial.

Impacto e geração de renda

Em 27 anos de atuação, o IOS já formou mais de 47 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, Comunicação, RH e Atendimento ao Cliente, colaborando com a ampliação da renda familiar em até 59%, o que gera impacto socioeconômico em sua casa e na comunidade.

Após conclusão do curso no IOS, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante três anos após a formação, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras do instituto.

Serviço:

Vagas para cursos gratuitos de formação profissional para jovens em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul

Inscrições: até 6 de agosto

Site: https://ios.org.br/inscricao/

Central de Atendimento - ? (11) 2503-2617

Website: https://ios.org.br/inscricao/